Ông Trump tuyên bố cứng rắn vụ đồng minh chính trị bị ám sát

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ huy động toàn bộ sức mạnh của chính quyền để tìm ra kẻ ám sát, cũng như các cá nhân, tổ chức đứng sau hậu thuẫn. Ảnh: RT.

Trong thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội Truth, ông Trump gọi Kirk, 31 tuổi là “người yêu nước” và “đã hy sinh vì sự thật và tự do”. Ông Trump nói Kirk đã truyền cảm hứng cho giới trẻ Mỹ thông qua các buổi tranh luận tại nhiều trường đại học trên toàn quốc.

“Charlie là hiện thân tốt đẹp nhất của nước Mỹ. Những kẻ đã tấn công cậu ấy thực chất là tấn công cả đất nước chúng ta”, ông Trump nói. “Kẻ ám sát đã tìm cách bịt miệng Charlie bằng một viên đạn, nhưng hắn đã thất bại, vì chúng ta sẽ cùng nhau bảo đảm rằng tiếng nói, thông điệp và di sản của Charlie sẽ còn sống mãi với thế hệ sau”.

Ông Trump cho rằng vụ sát hại Kirk bắt nguồn từ nhiều năm một bộ phận có quan điểm cực đoan của phe Dân chủ bôi nhọ, công kích phe Cộng hòa. “Bạo lực và giết chóc chính là hệ quả bi thảm của việc liên tục bêu riếu, phỉ báng những người của phe đối lập”, Tổng thống Mỹ cảnh báo.

“Trong nhiều năm, phe Dân chủ theo đường lối cực đoan đã so sánh những người Mỹ tuyệt vời như Charlie với Đức Quốc xã hay những tội phạm tàn ác nhất lịch sử. Chính thứ ngôn từ đó đã trực tiếp dẫn tới nạn khủng bố mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay. Và nó phải chấm dứt ngay lập tức”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ huy động toàn bộ sức mạnh của chính quyền để điều tra không chỉ thủ phạm mà còn cả “những tổ chức đứng sau tài trợ, hậu thuẫn, cũng như những kẻ công kích thẩm phán, lực lượng thực thi pháp luật và tất cả những ai đang nỗ lực giữ gìn trật tự ở nước Mỹ”.

Ông Trump cũng dẫn lại nhiều vụ việc khác mà ông quy trách nhiệm cho chủ nghĩa cực tả, gồm vụ mưu sát ông tại Butler, Pennsylvania năm 2024, vụ xả súng nhắm vào lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steve Scalise năm 2017, các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), và vụ sát hại một giám đốc điều hành ngành y tế ở New York gần đây.

“Đây là thời khắc đen tối của nước Mỹ”, ông Trump nói, kêu gọi người dân đoàn kết quanh “những giá trị Mỹ mà Charlie Kirk đã sống và hy sinh vì chúng. Đó là tự do ngôn luận, quyền công dân, thượng tôn pháp luật, cùng lòng yêu nước và niềm tin vào Thượng đế”.

Charlie Kirk là người sáng lập Turning Point USA – mạng lưới sinh viên theo đường lối cánh hữu lớn nhất ở Mỹ, hoạt động mạnh tại các trường đại học.

Trong nhiều năm, Kirk đã giúp đưa phong trào MAGA của ông Trump tới tầng lớp thanh niên Mỹ. Giới truyền thông Mỹ từng gọi Kirk là “gương mặt trẻ trung của phong trào MAGA”.

