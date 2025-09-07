Nigeria: Phiến quân Boko Haram thảm sát 63 người ở bang Borno

Các chiến binh Boko Haram ở Nigeria trong một video do nhóm này sản xuất. (Nguồn: AFP)

Phiến quân Boko Haram đã sát hại ít nhất 63 người, bao gồm 7 binh sỹ, trong cuộc tấn công ban đêm nhằm vào làng Darul Jamal ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria, nơi người dân mới trở về từ tháng trước sau nhiều năm di tản.

Vụ tấn công Darul Jamal xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 5/9 (giờ địa phương), khi hàng chục phần tử vũ trang xông vào làng, nổ súng bừa bãi và đốt phá nhà cửa.

Darul Jamal cũng là nơi đặt căn cứ quân sự trên biên giới Nigeria-Cameroon, khu vực bị những cuộc tấn công thánh chiến tàn phá.

Thống đốc bang Borno - ông Babagana Zulum - đã đến hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại và an ủi những người sống sót. Phát biểu trước báo giới, ông Zulum thông báo: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xác nhận 63 người đã thiệt mạng, cả dân thường và quân đội.”

Trong khi đó, một người dân trong làng Darul Jamal, yêu cầu giấu tên, cho biết 70 thi thể đã được tìm thấy vào sáng 6/9, song vẫn còn nhiều cư dân đang mất tích trong những bụi rậm xung quanh. Ngoài ra, hơn 20 ngôi nhà và 10 xe buýt đã bị phá hủy.

Theo nguồn tin, các đối tượng tấn công “tới từng nhà, giết hại đàn ông... Hầu như mọi hộ gia đình đều bị ảnh hưởng.”

Trước đó, quân đội Nigeria tuyên bố đã tăng cường các hoạt động chống bạo loạn trong những tháng gần đây tại bang Borno để cố gắng đẩy lùi các lực lượng dân quân cũng như các chiến binh Boko Haram và nhóm ly khai của tổ chức này - Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP).

Tuy vậy, giới phân tích và người dân đánh giá chiến dịch của quân đội Nigeria không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công của các lực lượng phiến quân.

Khu vực Tây Bắc Nigeria cũng đang bị bạo lực tàn phá./.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: vietnamplus.vn