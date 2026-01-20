Ông Thaksin có thể được ra tù trước hạn vào tháng 5

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhiều khả năng sẽ được xét ân xá vào tháng 5 tới - Ảnh: AFP

Theo Cục Cải huấn Thái Lan, quy trình đánh giá phân loại phạm nhân được thực hiện bốn lần mỗi năm vào các tháng 3, 4, 8 và 12, căn cứ theo quy định ban hành năm 2019 về giảm án, ân xá và phóng thích tù nhân.

Việc xem xét dựa trên nhiều yếu tố như quá trình cải tạo, tư cách chấp hành nội quy, tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng, thời gian đã thi hành án và tổng mức án.

Trong trường hợp của ông Thaksin Shinawatra, ông bị Tòa án Tối cao tuyên phạt một năm tù và bắt đầu chấp hành án từ ngày 9-9-2025.

Do chưa đủ thời gian để được xem xét trong đợt đánh giá tháng 12 năm ngoái, phân loại phạm nhân của ông hiện vẫn ở mức trung bình, chưa được nâng lên mức tốt.

Tuy nhiên điều này được cho không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng được ân xá, bởi với án tù một năm, phạm nhân chỉ cần hoàn thành 2/3 thời gian thi hành án, tương đương tám tháng, là đủ điều kiện xét ra tù trước hạn. Như vậy, ông Thaksin sẽ đủ điều kiện vào khoảng tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên việc được ân xá hay không vẫn phụ thuộc vào quá trình thẩm định và phê duyệt của cơ quan chức năng.

Ngày 20-1, báo Nation Thailand dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp, Trung tướng cảnh sát Rutthapon Naowarat, khẳng định toàn bộ quy trình xét ân xá đối với ông Thaksin đều được tiến hành đúng theo quy định pháp luật và đây là một trường hợp thông thường.

Theo ông Rutthapon Naowarat, quá trình xem xét bắt đầu từ cấp trại giam với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan, sau đó được rà soát ở cấp Cục trưởng Cải huấn trước khi trình lên hội đồng chính để quyết định. Thẩm quyền ký phê chuẩn cuối cùng thuộc về Thư ký thường trực Bộ Tư pháp.

Ông Thaksin, 76 tuổi, trở về Thái Lan vào tháng 8-2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong, bị kết án tổng cộng tám năm tù, sau đó được giảm xuống còn một năm nhờ ân xá hoàng gia. Tòa án không công nhận thời gian điều trị dài ngày tại Bệnh viện Cảnh sát giai đoạn 2023 - 2024 là thời gian thi hành án.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn