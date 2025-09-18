Cục Cải huấn bác tin ông Thaksin mua pizza chiêu đãi cán bộ và phạm nhân trong tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: The Nation

Theo báo The Nation, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Watchara Phetthong đã cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tổ chức một "bữa tiệc pizza" hoành tráng cho khoảng 6.500 người, bao gồm cả cán bộ và tù nhân, nhằm mục đích "tạo dựng tầm ảnh hưởng".

Ông Watchara thậm chí còn chỉ trích rằng số tiền chi tiêu cho sự kiện này đã vượt quá quy định dành cho một phạm nhân.

Tuy nhiên ngày 17-9, bà Kanokwan Jiewchuaphan - Giám đốc Trại giam Nonthaburi kiêm Phó phát ngôn viên Cục Cải huấn - đã phủ nhận thông tin trên. Bà khẳng định ông Thaksin không hề mua pizza cho bất kỳ ai trong trại.

Bà Kanokwan cho biết đã có báo cáo từ ông Padej Ringrod, đầu bếp tại Trại giam Klong Prem, xác nhận rằng vào ngày 13-9, một số người bên ngoài đã gửi pizza đến tặng cho lực lượng cảnh sát và cán bộ đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, điều tiết giao thông trước cổng trại.

Bà Kanokwan cũng giải thích thêm rằng các giám đốc trại giam có quyền cho phép tù nhân tổ chức các buổi tiệc nhỏ vào những dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán hay sinh nhật, miễn là không diễn ra quá thường xuyên.

Tính đến ngày 17-9, ông Thaksin vẫn đang được theo dõi sức khỏe trong khu điều trị và dành phần lớn thời gian để đọc sách.

Bà Kanokwan cho biết Trại giam Klong Prem cho phép người thân đến thăm tù nhân hai lần mỗi tuần, vào chiều thứ Hai và sáng thứ Năm.

Luật sư của ông Thaksin, ông Winyat Chartmontree, đã thông báo ông cùng con gái của cựu thủ tướng là bà Paetongtarn Shinawatra sẽ đến thăm vào sáng thứ Năm. Ngoài ra gia đình ông Thaksin cũng có thể liên hệ với trại để tìm hiểu các quyền lợi khác, như xin ân xá hoặc tạm tha.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn