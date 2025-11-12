Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp cho ý kiến, giới thiệu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, UBND

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VIẾT THÀNH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị.

Thực hiện các quy trình về công tác cán bộ

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết chương trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ hai sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo TP sau Đại hội XVIII, gồm chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND TP; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Được biết, chiều mai (13-11), HĐND TP Hà Nội họp để thực hiện các nội dung nêu trên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc - Ảnh: VIẾT THÀNH

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hội nghị cũng sẽ bàn về việc phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân cấp ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã.

Đồng thời xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Dự án có mức đầu tư hơn 32.000 tỉ đồng, có vai trò liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển về phía Đông Bắc, tăng tính đồng bộ trong quy hoạch thủ đô.

Bí thư Hà Nội đánh giá hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII. Vì vậy, ông Ngọc đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phải tập trung nghiên cứu, cho ý kiến.

"Khối lượng công việc rất lớn, thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô, phát biểu cho ý kiến vào các văn bản trình Ban Chấp hành" - Bí thư Hà Nội đề nghị.

HĐND TP Hà Nội đề xuất thành lập Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Ảnh: VIẾT THÀNH

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã trình bày tờ trình số 20 của Đảng ủy HĐND TP về việc xem xét, thông qua đề án số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ban của HĐND TP Hà Nội; số lượng đại biểu HĐND TP hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về phương án tổ chức, đề án đề xuất HĐND TP Hà Nội khóa XVII gồm 5 ban, ít hơn 1 ban so với mức tối đa theo Luật Thủ đô.

Cụ thể, theo bà Hà, các ban được cơ cấu lại theo hướng kế thừa, bổ sung và mở rộng phạm vi phụ trách gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Đô thị, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Việc thành lập Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, bà Hà cho rằng đây là điểm mới quan trọng, thể hiện quyết tâm của TP trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, đề án đề xuất bố trí 32 đại biểu, chiếm 25,6% tổng số 125 đại biểu HĐND TP, phù hợp với quy định của Luật Thủ đô (tối thiểu 25%) và yêu cầu tăng cường chất lượng đại biểu theo chỉ thị số 47 của Thành ủy.

Theo bà Hà, cơ cấu được xây dựng bảo đảm hợp lý giữa Thường trực và các ban, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch HĐND chuyên trách. Đồng thời, mỗi ban có tối đa 6 đại biểu chuyên trách gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và Ủy viên.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP là Ủy viên Thường trực HĐND TP.

Theo lộ trình, sau khi đề án được Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua, Đảng ủy HĐND TP sẽ hoàn thiện, ban hành đề án chính thức.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ