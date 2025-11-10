Tân Phó bí thư Hà Nội Nguyễn Đức Trung: 'Sẽ sâu sát cơ sở, tôn trọng nhân dân'

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ tặng hoa cho Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 2509, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Sẽ tôn trọng nhân dân, gần gũi cơ sở

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị vì đã tin tưởng giao cho ông đảm nhiệm trọng trách mới.

"Tôi xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực, biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi" - ông Trung bày tỏ.

Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thăng Long - Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa và sức mạnh của đất nước Việt Nam, vì vậy theo ông Trung, yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn.

Theo đó vừa phải phát huy văn hiến bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa, phát triển thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo; vừa là đô thị hiện đại, là động lực, đầu tàu tăng trưởng, góp phần dẫn dắt và phát triển của vùng và cả nước.

"Trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XIII vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối và dẫn dắt giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách.

Những chỉ đạo chiến lược quan trọng đó là kim chỉ nam đối với cán bộ đảng viên và người dân thủ đô, nhắc nhở chúng ta luôn phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của Hà Nội" - ông Trung nói.

Trên cương vị công tác mới, ông Trung cho biết sẽ nguyện toàn tâm toàn ý, nỗ lực phấn đấu hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân thủ đô lên trên hết, trước hết, cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy Hà Nội giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả.

"Không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết thống nhất hành động cống hiến mới tạo nên kỳ tích. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc, định hướng hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TP.

Tôi xin cam kết sẽ chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là 9 nghị quyết trụ cột, trong đó có 7 nghị quyết đã ban hành" - ông Trung nói.

Tân Phó bí thư Hà Nội Nguyễn Đức Trung là người có tư duy đổi mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết tân Phó bí thư Nguyễn Đức Trung sẽ được giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, việc ông Trung được điều động tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ vị trí Phó bí thư Thành ủy thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị về những phẩm chất, năng lực, thành tích thực tiễn của ông.

Đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô, gắn với chủ trương bố trí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh không phải là người địa phương.

"Đồng chí Nguyễn Đức Trung là cán bộ có năng lực quản lý nhà nước, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời kế thừa truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô" - Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ