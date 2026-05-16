Ông Nguyễn Đức Hùng giữ quyền Tổng giám đốc ACV

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành, giữ chức quyền Tổng giám đốc - Ảnh: ACV

Chiều 15-5, ACV công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Theo quyết định do quyền Chủ tịch HĐQT Lê Văn Khiên ký, ông Nguyễn Đức Hùng được giao giữ chức quyền Tổng giám đốc ACV cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Ông Hùng sinh năm 1978, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và điện tử viễn thông. Trước khi được giao quyền Tổng giám đốc, ông là Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ACV từ đầu tháng 2-2026.

Vị trí tổng giám đốc ACV đã để trống từ tháng 9-2024. Trong thời gian này, hoạt động điều hành doanh nghiệp được giao cho các phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trọng yếu trong hệ thống hạ tầng hàng không Việt Nam, quản lý và khai thác phần lớn các cảng hàng không trên cả nước, trong đó có các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

Theo báo cáo, ACV có tổng tài sản hơn 90.500 tỉ đồng, vốn điều lệ gần 35.830 tỉ đồng. Bộ Tài chính hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 95,4% vốn tại doanh nghiệp này.

ACV cũng là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô khoảng 5.000ha, tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỉ đồng. Tháng 1-2026, Bộ Xây dựng tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2, gồm thêm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm và các hạng mục đồng bộ.

Trong báo cáo thường niên công bố tháng trước, ACV cho biết đang rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay để trình đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời gian tới.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm tại ACV.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ