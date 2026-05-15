Mâu thuẫn, chồng đánh vợ tử vong

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Ngoan (SN 1979, trú xã Tiền Phong, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Vi Thị M. (SN 1979) - vợ của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian sinh sống tại địa phương, chị M. thường xuyên uống rượu tại nhà người thân và hàng xóm trong bản. Lê Văn Ngoan biết rõ thói quen của vợ nên trong thời gian xuống thành phố làm công nhân đã nhiều lần gọi điện để khuyên nhủ, can ngăn nhưng chị M. không nghe máy, không tiếp thu.

Bị cáo Lê Văn Ngoan tại tòa.

Chiều 1/1/2026, do được nghỉ Tết dương lịch nên Ngoan bắt xe về nhà. Về đến nơi, Ngoan thấy vợ đang nằm trên giường nên nói “vào nấu cơm ăn, đói quá”. Nghe vậy, chị M. vào bếp nấu cơm.

Do bức xúc việc vợ về việc hay uống rượu, nhiều lần gọi điện nhưng không bắt máy, Ngoan nảy sinh ý định dùng vũ lực. Gã chồng đã lấy thanh gỗ dài (thường để quấy cám lợn) đánh vào vùng đầu vợ khiến chị M. loạng choạng.

Sau đó, Ngoan tiếp tục đánh nhiều nhát vào người vợ, đồng thời chửi bới. Bị đánh, chị M. bỏ chạy ra khỏi nhà, bị trượt ngã xuống khe nước. Ngoan kéo vợ về nhà rồi tắm rửa cho vợ.

Thấy vợ yếu, Ngoan dìu chị M. vào phòng ngủ rồi bỏ ra phòng khách. Khoảng 1h sáng ngày 2/1 nghe có tiếng động trong phòng, Ngoan đi vào kiểm tra thì thấy vợ không thể tự đứng dậy được, nhưng không đưa đi cấp cứu mà chỉ đắp thêm chăn rồi ra ngoài.

Đến hơn 7h sáng, Ngoan phát hiện vợ không có biểu hiện cử động nên gọi điện báo cho người thân biết. Sau đó, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Ngoan đến Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai do vợ hay uống rượu, bỏ bê gia đình, bị cáo lại đi làm ăn xa nên hay lo lắng. Cộng với việc trước đó bị cáo nhiều lần gọi điện về cho vợ khuyên can nhưng không được nên tức giận dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Tham dự phiên tòa, các con của bị hại trình bày việc mẹ nghiện rượu dù bố con đã nhiều lần khuyên can nhưng bất thành. Những người con đã có lời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố mình.

HĐXX nhận định, hành vi đánh người rồi để mặc nạn nhân dẫn đến tử vong của bị cáo đã phạm tội giết người. Trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, được đại diện của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngoan 14 năm tù.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn