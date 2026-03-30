Thủ tướng: Bộ Công an sớm kết luận về sân bay Long Thành, ACV kiện toàn bộ máy

Chiều 29-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tình hình triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị tại công trường dự án và kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) đã khẩn trương phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, nhà thầu tại công trường tập trung triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án.

Nhiều khó khăn trong triển khai dự án

Đến nay, toàn bộ các gói thầu thi công đã huy động đầy đủ cán bộ lãnh đạo, số lượng cán bộ kỹ thuật cần thiết cũng như các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để tiến hành triển khai thi công tại công trường.

Bên cạnh việc huy động đủ số lượng máy móc trang thiết bị, thường xuyên có gần 9.000 cán bộ, công nhân làm việc tại công trường. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.102 tỉ đồng, bằng 74% so với giá trị đã ký hợp đồng; giá trị giải ngân đạt khoảng 40.688 tỉ đồng.

Song song với thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp thúc đẩy dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đầu tư tuyến nối đường trục chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành kết nối với tuyến đường tỉnh 769E...

Hiện công tác huy động nguồn lực đang gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu lên tới 14.000 người; điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường không thuận lợi do mặt bằng thi công rộng, nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng và bụi. Đặc biệt, một số cán bộ kỹ thuật, công nhân nghỉ việc, bỏ dở công việc giữa chừng.

Cùng với đó, công tác nghiệm thu và thanh toán bị chậm, nhất là từ sau ngày 26-1, công tác thanh toán các gói thầu đều tạm dừng để chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Do ảnh hưởng xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến tăng giá các vật tư, vật liệu, thiết bị, nhiên liệu cũng như chi phí thi công các gói thầu của dự án. Vì vậy cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông liên quan, phối hợp chặt chẽ trong công tác khớp nối tiến độ, bảo đảm đồng bộ khi đưa cảng vào khai thác.

Tháo gỡ khó khăn dự án, triển khai tuyến đường kết nối

Kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm: Trong quá trình triển khai, ai sai, ai vi phạm pháp luật thì phải xử lý, những người làm đúng, vô tư, trong sáng cần được khẳng định và dự án phải được thúc đẩy triển khai. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán cho các gói thầu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phối hợp, đề xuất phương án hỗ trợ các đơn vị do giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu, vật tư, vật liệu, thiết bị các gói thầu của dự án. Các nhà đầu tư, đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống cung cấp xăng dầu, điện, cấp thoát nước, viễn thông; rà soát việc đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc; đầu tư xây dựng các hangar...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cụ thể việc đầu tư, xây dựng các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành như: các tuyến đường bộ và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn - Nhơn Trạch, TP.HCM - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai 4 TP.HCM; các tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Biên Hòa - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Long Thành...

Nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thành công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm nhất trong quý 3-2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý 4-2026, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường, an toàn, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng đó cần khẩn trương kiện toàn bộ máy của ACV để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thông suốt; thành lập tổ công tác để rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn tại dự án; xây dựng quy hoạch các công trình phi hàng không; quy hoạch thành phố sân bay Long Thành, phát triển kinh tế hàng không...

