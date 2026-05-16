Nghệ An: Khám phá vẻ đẹp của hang động Thẳm Tông nơi thung lũng Bình Chuẩn

Cửa hang của hang động Thẳm Tông nằm ở độ cao khoảng hơn 100m so với con đường mòn dưới chân núi Phá Tông. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Những hốc đá khổng lồ tạo nên những lối mở dẫn sâu vào vô số ngách nhỏ nằm bên ngoài cửa hang động Thẳm Tông. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)
Lòng hang động khi vào sâu khoảng hơn 200m, ánh sáng tự nhiên trở nên yếu ớt nhưng có thể nhận ra lòng hang, vòm hang rất rộng lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Trước cửa hang động Thẳm Tông có một khối đá lớn, nhìn phía sau có dáng giống như một chú khủng long. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Đi sâu vào lòng hang động Thẳm Tông khoảng 200m, ánh sáng mặt trời yếu dần, nhiệt độ giảm, muốn di chuyển tiếp phải dùng ánh sáng đèn pin. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Hành lang dài hàng chục mét chạy dài đến khu vực cửa hang được “điểm tô” bởi những khối đá và vòm nhũ đá hình thù lạc mắt. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cửa hang động Thẳm Tông có hai lối vào. Khi nhìn từ trong lòng hang ra, hai lối vào như hai con mắt của một con rồng khổng lồ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Khu vực cửa hang hang động Thẳm Tông có một “giếng trời”, cùng với cửa hang thực hiện chức năng cung cấp ánh sáng cho lòng hang. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
