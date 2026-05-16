Nghệ An: Khám phá vẻ đẹp của hang động Thẳm Tông nơi thung lũng Bình Chuẩn

Trải qua hàng triệu năm biến động địa chất, kiến tạo tự nhiên, hang động Thẳm Tông nằm dưới chân núi Phá Tông (tỉnh Nghệ An) sở hữu cảnh vật, địa mạo rất độc đáo với lòng hang rộng lớn.

Cửa hang của hang động Thẳm Tông nằm ở độ cao khoảng hơn 100m so với con đường mòn dưới chân núi Phá Tông. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Những hốc đá khổng lồ tạo nên những lối mở dẫn sâu vào vô số ngách nhỏ nằm bên ngoài cửa hang động Thẳm Tông. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)

Lòng hang động khi vào sâu khoảng hơn 200m, ánh sáng tự nhiên trở nên yếu ớt nhưng có thể nhận ra lòng hang, vòm hang rất rộng lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Trước cửa hang động Thẳm Tông có một khối đá lớn, nhìn phía sau có dáng giống như một chú khủng long. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Đi sâu vào lòng hang động Thẳm Tông khoảng 200m, ánh sáng mặt trời yếu dần, nhiệt độ giảm, muốn di chuyển tiếp phải dùng ánh sáng đèn pin. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hành lang dài hàng chục mét chạy dài đến khu vực cửa hang được “điểm tô” bởi những khối đá và vòm nhũ đá hình thù lạc mắt. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cửa hang động Thẳm Tông có hai lối vào. Khi nhìn từ trong lòng hang ra, hai lối vào như hai con mắt của một con rồng khổng lồ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Khu vực cửa hang hang động Thẳm Tông có một “giếng trời”, cùng với cửa hang thực hiện chức năng cung cấp ánh sáng cho lòng hang. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

