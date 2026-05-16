Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

Chiều 15/5, TAND Quảng Ninh tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này, các bị cáo đều là người trưởng thành, có đầy đủ hành vi, nhận thức nhưng vì động cơ vật chất, lợi nhuận nên bất chấp để phạm tội.

Vì vậy, các bị cáo cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, trừng trị. Tính chất vụ án gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Bùi Đình Khánh đã tước đi sinh mạng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, gây ra sự mất mát của gia đình nạn nhân và lực lượng vũ trang nhân dân…

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh mức án tử hình về tội “Giết người”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 4 năm tù tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Bùi Đình Khánh là tử hình.

Tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Hà Thương Hải về tội “Giết người”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 7 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 8 năm tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Hải là tử hình.

Tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, tòa tuyên mức án tù chung thân về tội “Giết người”, tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Sơn là tù chung thân.

Tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đông mức án 20 năm về tội “Giết người”, tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Phương là tù chung thân.

Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh bị tuyên phạt mức án tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thiết 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 18 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là 21 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Quang Tư cũng bị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tráng 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 7 năm tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Tráng 15 năm tù.

Cùng về tội “Che giấu tội phạm”, bị cáo Bùi Xuân Hiến 21 tháng tù, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh mỗi bị cáo 15 tháng tù.

Cũng tội danh này, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Triệu Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Hạnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30-36 tháng.

Tuyên phạt bị cáo Vũ Hồng Sơn 18 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn