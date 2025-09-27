Ông Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Ảnh: ĐÔNG BẮC

Sáng 27-9, tại Trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 người; Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 người.

Trong đó ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập giữ chức Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ông Lê Tiến Châu, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Tây Ninh Trình độ học vấn: Tiến sĩ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Quá trình công tác: + Từ 9-1994 - 12-2002: Giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM; Bí thư Đoàn Trường đại học Luật TP.HCM; Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường đại học Luật TP.HCM. + Từ 1-2003 - 4-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường đại học Luật TP.HCM; Giảng viên. + Từ 5-2007 - 12-2009: Giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM. + Từ 1-2010 - 2-2010: Chuyên viên Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM. + Từ 3-2010 - 8-2010: Phó vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM. + Từ 9-2010 - 12-2011: Bí thư chi bộ, Phó vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh. + Từ 1-2012 - 6-2012: Bí thư chi bộ, quyền Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh. + Từ 7-2012 - 4-2013: Bí thư chi bộ, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh. + Từ 5-2013 - 8-2014: Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh. + Từ 9-2014 - 2-2015: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh. + Từ 3-2015 - 1-2016: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp. + Từ 2-2016 - 6-2016: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội. + Từ 7-2016 - 3-2018: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội. + Từ 4-2018 - 5-2018: Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang. + Từ 6-2018 - 8-2020: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. + Từ 9-2020 - 11-2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. + Từ 12-2020 - 2-2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. + Từ 3-2021 - 5-2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. + Từ 5-2021 - 6-2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. + Từ 6-2021 - 7-2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. + Từ 8-2021 - 1-2023: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. + Từ 2-2023 - 10-2023: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. + Từ 11-2023 - 9-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Ngày 27-9-2025: Được Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ