Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn bộ 34 bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đã được kiện toàn và đều không phải là người địa phương.

Tác giả: Ngọc Thành - Đồng Toàn

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nhiệm kỳ 2025-2030 ,bí thư thành ủy ,Bí thư tỉnh ủy ,nhân sự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP