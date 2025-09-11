Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ngày 11-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thông qua Quyết định số 2319-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ gồm 17 người; Thường trực Tỉnh ủy gồm 5 người.

Cụ thể, 17 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm: bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Trương Thị Linh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Ngô Văn Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thế Hải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; bà Y Ngọc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; bà Y Thị Bích Thọ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; ông Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kon Tum.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; dân tộc Kinh; vào Đảng năm 1999. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp lý luận chính trị - hành chính; trình độ chuyên môn: thạc sĩ lý luận văn học. Từ tháng 7-2010 đến tháng 8-2020, bà Vân lần lượt kinh qua các chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. Tháng 8-2020 đến tháng 6-2025, bà Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh trong giai đoạn này. Ngày 1-7-2025, sau khi hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ