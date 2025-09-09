Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307-QĐNS/TW chỉ định đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa).

Chỉ định đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031).

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân./.

Tác giả: Công Thử

Nguồn tin: vietnamplus.vn