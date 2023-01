'Ông chủ X' trong đường dây giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

Hồng Viễn Thành, bị can trong vụ giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: C.A.

Chuyển 53 triệu cho "nhân viên ngân hàng" xong mới biết bị lừa

Ngày 7-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn và Nguyễn Văn Thắng để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là người đang mong muốn được sớm giải ngân khoản vay ngân hàng.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin tố giác của chị T.B.C. (ngụ quận Bình Thạnh) về việc bị người giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vay ngân hàng.

Để làm thủ tục nhận tiền cho vay, chị C. đã chuyển vào một tài khoản tên Lê Nhật Duy gần 53 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong, chị C. không liên lạc được với "nhân viên ngân hàng", mới nhận ra mình đã bị lừa và báo công an.

Với sự hợp tác của ngân hàng, Công an quận Bình Thạnh đã mời Lê Nhật Duy về làm việc. Tại đây, Duy khai được thuê dùng chứng minh nhân dân của mình để mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho.

Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.

Tiếp tục làm việc với Huỳnh và Thành, cả hai khai dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho người tên Lương Gia Tấn. Tấn chuyên thu gom và bán lại tài khoản ngân hàng cho một "ông chủ X" người nước ngoài.

Qua theo dõi nơi ở của "ông chủ X" tại chung cư Terra Royal (quận 3), công an phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư. Một phần đồ đạc mang về cho Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng ở Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho "ông chủ X".

4 tháng mua 69 tài khoản ngân hàng

Công an quận Bình Thạnh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp 4 địa điểm làm việc do "ông chủ X" và đồng bọn tổ chức, hoạt động. Qua khám xét thu giữ 5 máy vi tính bàn, 97 laptop, 45 điện thoại di động, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối, kết nối mạng Internet, ổ cứng di động…

Qua điều tra xác định, Lương Gia Tấn là người phiên dịch cho "ông chủ X". "Ông chủ X" đặt vấn đề muốn mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng/tài khoản. Cách thức là dùng chứng minh nhân dân và điện thoại có gắn sẵn sim do "ông chủ X" cung cấp để mở tài khoản ngân hàng, sau đó đợi 1 tháng ra ngân hàng yêu cầu đóng tài khoản.

Từ tháng 8-2022 đến nay, "ông chủ X" đã mua 69 tài khoản ngân hàng. Qua tìm hiểu, người này muốn dùng các tài khoản trên để chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có.

Ngoài việc bán tài khoản cho "ông chủ X", các bị can trên còn được "ông chủ X" thuê giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ, tìm "con mồi", mời khách hàng tham gia vào nhóm Zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán.

Khi khách đồng ý, chúng sẽ thêm số điện thoại của khách vào nhóm và gửi danh sách thông tin khách hàng cho "ông chủ X". Mỗi khách hàng tham gia nhóm, nhân viên được hưởng 20.000 đồng, từ khách hàng thứ 8 trở đi được trả 50.000 đồng/khách.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ