One UI 8 "ngốn" pin kinh hoàng, Samsung đưa ra câu trả lời khiến người dùng khó chịu

Một làn sóng phẫn nộ đang bùng nổ trong cộng đồng người dùng Samsung, khi hàng loạt thiết bị Galaxy, trong đó có cả dòng S25 và Galaxy Watch, bị tố "tụt pin không phanh" sau khi cập nhật lên One UI 8. Sau thời gian im lặng, gã khổng lồ Hàn Quốc cuối cùng đã chính thức lên tiếng.

Kể từ khi bản cập nhật One UI 8 (dựa trên Android 16) được tung ra vào ngày 15/9, các diễn đàn cộng đồng của Samsung và Reddit đã tràn ngập những lời phàn nàn. Người dùng báo cáo về tình trạng hao pin đột ngột và nghiêm trọng, làm giảm đáng kể thời gian sử dụng thiết bị.

Người dùng Galaxy phẫn nộ vì One UI 8 khiến pin "tụt dốc không phanh".

Một trong những bình luận chỉ trích công ty cho biết: "Tôi tự hỏi liệu Samsung không biết về vấn đề hao pin hay họ đơn giản là không có ý định sửa nó". Một người dùng Galaxy S24 cũng đã đăng một câu hỏi: "Pin đang hao rất nhanh sau khi cập nhật, có giải pháp nào không?" Một người dùng khác cho biết: "Hầu như không có thay đổi gì so vơi phiên bản trước, nhưng pin lại hết nhanh hơn".

Một người dùng Galaxy S25 cho biết: "Tôi hối hận vì đã cập nhật. Khi còn ở One UI 7, thời gian sử dụng màn hình (SOT) của tôi là 7 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn 5 tiếng".

Tình hình còn tồi tệ hơn với người dùng đồng hồ thông minh. Một chủ sở hữu Galaxy Watch 7 chia sẻ: "Sau khi cập nhật, tôi ra khỏi nhà với 100% pin và khi trở về, nó chỉ còn 20%. Trước đây, nó thường duy trì ở mức 70-80%." Nhiều người dùng đang tuyệt vọng tìm cách hạ cấp (downgrade) về phiên bản cũ.

Trước sự bất bình ngày càng tăng, Samsung cuối cùng đã đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, câu trả lời của công ty có thể không làm hài lòng người dùng đang tìm kiếm một bản vá lỗi ngay lập tức. Trong một tuyên bố (thông qua Chosun), Samsung giải thích rằng vấn đề hao pin không chỉ đơn thuần do bản cập nhật One UI 8. Hãng cho biết:

"Mức tiêu thụ pin bị ảnh hưởng một cách phức tạp bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như các bản cập nhật cho ứng dụng đã cài đặt, những thay đổi trong môi trường sử dụng của thiết bị hoặc thói quen sử dụng".

Nhiều người dùng cho biết muốn trở lại với One UI 7.

Thay vì hứa hẹn một bản sửa lỗi, Samsung khuyến nghị người dùng báo cáo sự cố qua ứng dụng Samsung Members và đính kèm tệp nhật ký (log file). Công ty cho biết họ cần thông tin chi tiết này để có thể đánh giá chính xác điều gì đang gây ra sự cố trên từng thiết bị.

