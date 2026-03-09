Vì sao sạc nhanh, điện thoại sạc chậm bất thường?

Nguyên nhân điện thoại sạc chậm dù sử dụng sạc nhanh có thể đến từ nhiều yếu tố, từ phụ kiện sạc đến điều kiện môi trường và tình trạng pin.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là cổng sạc bị bám bụi sau thời gian dài sử dụng. Bụi, xơ vải hoặc các mảnh vụn nhỏ có thể tích tụ trong cổng kết nối, làm giảm khả năng tiếp xúc giữa cáp và thiết bị. Khi đó, điện thoại có thể sạc chậm hoặc sạc không ổn định. Người dùng có thể kiểm tra cổng sạc và làm sạch nhẹ nhàng bằng dụng cụ phù hợp. Nếu thiết bị từng tiếp xúc với nước, cần để khô hoàn toàn trước khi cắm sạc.

Cáp sạc cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tốc độ nạp pin. Một số loại cáp giá rẻ hoặc cáp không đạt chuẩn có thể không hỗ trợ công suất sạc cao, khiến điện thoại chỉ nhận mức điện năng thấp hơn so với khả năng tối đa. Trong nhiều trường hợp, hãy sử dụng cáp đi kèm thiết bị hoặc cáp đạt chuẩn sạc nhanh sẽ giúp cải thiện tốc độ sạc.

Bộ sạc cũng cần được kiểm tra bởi hiện nay, nhiều hãng điện thoại không còn tặng kèm củ sạc trong hộp, dẫn đến việc nhiều người tận dụng lại bộ sạc cũ. Nếu công suất của bộ sạc cũ thấp hơn mức hỗ trợ của điện thoại, thời gian nạp pin có thể kéo dài đáng kể.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến sạc nhanh

Ngoài phụ kiện, môi trường sạc cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, chẳng hạn như nguồn điện không ổn định hoặc ổ cắm lỏng có thể làm quá trình sạc bị gián đoạn. Trong một số trường hợp, việc thử sạc ở ổ cắm khác giúp xác định liệu vấn đề có đến từ nguồn điện hay không.

Đặc biệt với yếu tố nhiệt độ, khi điện thoại quá nóng, hệ thống quản lý pin sẽ tự động giảm tốc độ sạc nhằm bảo vệ pin và linh kiện bên trong. Vì vậy, nên sạc thiết bị ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Ngoài ra, thói quen sử dụng điện thoại trong khi sạc, đặc biệt là chơi game hoặc chạy các ứng dụng nặng, cũng có thể khiến thiết bị nóng lên và làm chậm quá trình nạp pin. Để tối ưu tốc độ sạc, người dùng nên hạn chế sử dụng điện thoại trong lúc sạc và tắt màn hình khi không cần thiết.

Nếu đã kiểm tra các yếu tố trên mà thiết bị vẫn sạc chậm, nguyên nhân có thể nằm ở tình trạng pin. Sau thời gian dài sử dụng, pin lithium-ion có thể bị chai hoặc suy giảm hiệu suất. Trong trường hợp này, việc kiểm tra và thay pin tại các trung tâm sửa chữa uy tín là giải pháp cần cân nhắc.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn