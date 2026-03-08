Tất cả người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi video Zalo sau đây chú ý

Thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng khi các đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để tiếp cận người dân qua ứng dụng Zalo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo, tự xưng là cán bộ hoặc nhân viên trung tâm đăng kiểm. Sau đó chủ động nhắn tin làm quen, đề nghị hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng kiểm phương tiện.

Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng gửi thông tin về phương tiện và yêu cầu người dân kiểm tra, xác nhận. Tiếp đó, chúng đề nghị hỗ trợ đăng ký lịch đăng kiểm trước và yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản phí nhỏ bằng cách quét mã QR.

Ảnh: Tóm tắt thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ đăng kiểm. (Nguồn: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gọi video với lý do hướng dẫn xác nhận giao dịch hoặc hoàn tất thủ tục. Trong quá trình gọi video, nạn nhân được yêu cầu quay lại toàn bộ thao tác giao dịch trên điện thoại.

Thông qua cuộc gọi video này, các đối tượng tìm cách thu thập mã OTP, dữ liệu khuôn mặt và các thông tin sinh trắc học của nạn nhân. Từ đó, chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản khác. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bị lừa khi tài khoản ngân hàng đã bị rút hết tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan đăng kiểm không liên hệ, làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân; không yêu cầu chuyển tiền qua mã QR cá nhân; cũng không yêu cầu gọi video, quay màn hình hay cung cấp mã OTP, thông tin sinh trắc học dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, lực lượng công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện đăng ký đăng kiểm phương tiện qua cổng thông tin điện tử hoặc website chính thức của cơ quan chức năng. Đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào trên mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, cần chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè nhằm nâng cao cảnh giác và phòng ngừa hiệu quả các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn