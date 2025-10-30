Apple tố trình duyệt Chrome là mối nguy cho người dùng iPhone

Apple đã đưa ra khuyến nghị rằng người dùng iPhone nên ưu tiên sử dụng trình duyệt Safari thay Chrome của Google. Theo công ty, Safari là trình duyệt mặc định trên các thiết bị iPhone, iPad và Mac, được Apple mô tả là “an toàn nhất” cho hệ sinh thái của mình.

Apple khuyên người dùng iPhone tránh sử dụng Chrome nếu quan tâm đến quyền riêng tư.

Mặc dù cài sẵn Safari nhưng nhiều người dùng iPhone vẫn ưa chuộng Chrome nhờ khả năng đồng bộ hóa với tài khoản Google, cùng các tính năng như tìm kiếm bằng hình ảnh qua Google Lens, dịch tự động và hỗ trợ đăng nhập nhanh. Theo thống kê, khoảng 30% người dùng iPhone hiện chọn Chrome làm trình duyệt chính.

Apple cho rằng việc dùng Chrome có thể khiến người dùng dễ bị theo dõi hơn khi duyệt web. Hãng nhấn mạnh Safari sở hữu nhiều lớp bảo vệ mà Chrome chưa có, bao gồm chặn cookie của bên thứ ba, ngăn theo dõi chéo trang web và ẩn địa chỉ IP của người dùng. Ngoài ra, Safari còn tự động xóa dữ liệu theo dõi khi duyệt ở chế độ riêng tư.

Khuyến nghị của Apple được đưa ra không lâu sau khi Google xác nhận sẽ chưa loại bỏ cookie theo dõi khỏi Chrome, một thay đổi từng được công ty hứa hẹn từ năm 2020. Động thái này được xem là củng cố thêm cho thông điệp mà Apple muốn gửi đi: Safari mang lại quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân tốt hơn.

Bên cạnh yếu tố bảo mật, Apple cũng cho biết Safari hiện có tốc độ tải trang nhanh hơn 50% so với trước đây, đồng thời tương thích tốt với các dịch vụ Google như Docs hay Sheets. Hãng khẳng định người dùng có thể tận hưởng đầy đủ tiện ích này mà không cần rời khỏi trình duyệt Safari.

Apple không yêu cầu người dùng gỡ bỏ Chrome, nhưng khuyến nghị những ai quan tâm đến quyền riêng tư nên cân nhắc chuyển sang Safari để có trải nghiệm an toàn hơn khi duyệt web.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn