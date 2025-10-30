iPhone 20 có nâng cấp gì

iPhone 17e nhiều khả năng sở hữu Dynamic Island. Ảnh: MacRumors.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, dòng iPhone e tập trung vào phân khúc giá rẻ sẽ được nâng cấp vào nửa đầu năm 2026. Cụ thể, leaker này tiết lộ mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình tai thỏ sang Dynamic Island.

Tuy nhiên, sự nâng cấp này đi kèm với một sự đánh đổi quen thuộc trong phân khúc giá rẻ. Theo đó, màn hình của iPhone 17e sẽ chỉ hỗ trợ tần số quét 60 Hz. Điều này không gây ngạc nhiên khi Apple chỉ vừa mới hỗ trợ ProMotion với tần số quét 120 Hz trên dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Đối với iPhone 18 Pro, Digital Chat Station tiết lộ thiết kế tổng thể sẽ không có sự thay đổi lớn về ngoại hình. Mẫu máy mới sẽ giữ nguyên thiết kế camera sau cơ bản giống như phiên bản iPhone 17 Pro năm nay.

Mặc dù vậy, nguồn tin này cũng đề cập đến khả năng sẽ có sự thay đổi nhẹ ở phần khung kính trong suốt bên dưới camera. Việc duy trì thiết kế này cho thấy Táo khuyết đã tìm thấy sắp xếp camera ổn định cho các bản Pro, sau những thay đổi lớn trước đó.

Trong động thái xa hơn về tương lai, AppleI nsider tiết lộ Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc cách mạng hóa chất lượng hình ảnh trên phiên bản kỷ niệm 20 năm ra mắt có tên iPhone 20.

Cụ thể, phiên bản kỷ niệm 20 năm của iPhone được kỳ vọng sẽ tích hợp công nghệ LOFIC vào cảm biến CMOS, một thay đổi có thể cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh.

Công nghệ LOFIC cho phép mỗi pixel lưu trữ điện tích tràn khi nhận quá nhiều ánh sáng, mở rộng đáng kể dải tương phản động có thể ghi lại. Nó giúp thu thập chi tiết tốt hơn ở cả điều kiện ánh sáng cực cao và cực thấp.

Đặc biệt, cảm biến LOFIC có thể mở rộng dải động lên tới 20 stop, cùng cấp độ với máy quay điện ảnh cao cấp. Để so sánh, iPhone 17 series hiện tại chỉ đạt khoảng 13 stop.

Với LOFIC, các chi tiết HDR cũng sẽ được ghi lại chỉ trong một lần phơi sáng duy nhất. Điều này loại bỏ các tạo tác gây ra bởi chuyển động khi chụp nhiều ảnh phơi sáng rồi ghép lại như công nghệ HDR thông thường.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn