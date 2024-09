One UI 7.0 mang tới loạt tính năng mới cho smartphone Samsung

Theo thông tin từ diễn đàn cộng đồng Samsung, chương trình thử nghiệm beta của One UI 7.0 sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện. Điều này không quá bất ngờ khi Samsung đã dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển các bản cập nhật One UI trong năm nay.

Trong khi One UI 6.1 và One UI 6.1.1 gặp chậm trễ do Galaxy AI, thì One UI 7.0 lại cần thêm thời gian để đảm bảo tính ổn định trước khi đến tay người dùng thử nghiệm. Ngoài ra, Samsung vẫn đang thảo luận về các tính năng mới, góp phần gây ra sự trì hoãn.

Samsung sẽ mang đến nhiều tính năng mới trên One UI 7.0

Nguồn tin từ Ice Universe cho biết, TM Roh, người đứng đầu bộ phận di động của Samsung, đang trực tiếp giám sát quá trình phát triển One UI 7.0. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của ông đối với trải nghiệm phần mềm trên các thiết bị Galaxy, hứa hẹn những cải tiến đáng kể trong tương lai gần.

Những tính năng mới đáng chú ý trong One UI 7.0:

Dựa trên Android 15, One UI 7.0 sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng kể về giao diện người dùng và cải thiện hiệu suất hoạt ảnh. Một số tính năng nổi bật bao gồm:

- Biểu tượng ứng dụng hệ thống mới

- Giao diện nền mới

- Vùng điều khiển mới trên màn hình khóa

- Tùy chỉnh biểu tượng phím tắt trên màn hình khóa

- Tách/hợp nhất thanh phím tắt và thông báo

- Giao diện người dùng hình viên thuốc hiển thị nhiều ứng dụng hơn

- Tối ưu hóa hoạt ảnh đóng/mở ứng dụng

- Biểu tượng pin mới và hoạt ảnh sạc mới

- Giao diện người dùng camera mới

- Hỗ trợ tin nhắn SMS 5G

- Hoạt ảnh thông báo bật lên mới

- Hoạt ảnh mở khóa mới

- Hoạt ảnh chạm nút và quay lại trang mới

- Thêm nhiều tiện ích màn hình khóa

- Thêm thư mục lớn

Samsung có thể sẽ sớm mở chương trình Beta One UI 7.0 cho dòng Galaxy S24 trong vài tuần tới, ban đầu chỉ giới hạn ở một số quốc gia như Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Anh và Mỹ. Người dùng các mẫu điện thoại ra mắt trong năm 2022 và 2023 có thể kỳ vọng nhận được bản cập nhật chính thức trong tương lai gần.

Tác giả: Bạch Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn