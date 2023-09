Ô tô tông văng người đàn ông trước cửa nhà rồi nhấn ga bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng trước cổng nhà bị ô tô tông trúng, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một người đàn ông đang đi bộ từ cổng ra ngoài đường thì bất ngờ một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao lao tới, tông trúng người đàn ông. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng lên cao, lộn nhiều vòng rồi rơi xuống đất, nằm bất động.

Thời điểm xảy ra sự việc, có một chiếc xe máy đang dựng sát lề đường, trên xe có một đứa trẻ đang ngồi. May mắn là bé đã thoát nạn.

Điều đáng nói là sau khi xảy ra va chạm, tài xế cầm lái chiếc xe lại phóng xe bỏ đi. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên Báo Giao thông, vụ tai nạn xảy ra vào 20h26 ngày 18/9, tại đường 261 Phổ Yên, Thái Nguyên.

