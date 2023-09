Clip: Ô tô tông văng người phụ nữ rồi bỏ chạy khỏi khỏi hiện trường

Your browser does not support the video tag.

Môt người phụ nữ đi xe tay ga đã bị ô tô đâm trúng ở Fatehabad của bang Haryana, Ấn Độ.

Vụ việc đau lòng xảy ra khi người phụ nữ đang băng qua đường thì một chiếc ô tô đang bật đèn pha lao tới, hất văng cô khỏi xe. Tài xế sau khi tông trúng người phụ nữ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa người phu nữ bị thương đến bệnh viện để được chăm sóc y tế.

Vụ tai nạn đã nhanh chóng được trình báo với cảnh sát. Hiện cảnh sát đang tiến hành truy lùng để xác định vị trí và bắt giữ người điều khiển ô tô bỏ trốn.

Được biết, nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện gần và trình trạng rất nguy kịch.

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn