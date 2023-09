CLIP: Ô tô tông văng hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ

Sáng 2-9, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, một tốp nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 tại Km 1604, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong. Vị trí này là điểm vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Your browser does not support the video tag.

Video ôtô tông hàng loạt xe máy. Video: DT

Lúc này bất ngờ ô tô BKS 60A - 668.00 chạy cùng chiều hướng Bình Thuận – Ninh Thuận lao từ phía sau tới tông văng tung toé nhiều xe máy cùng người tham gia giao thông.

Nhiều người, phương tiện la liệt sau khi bị ô tô tông. Ảnh: DT

Vụ việc có camera ghi lại toàn cảnh. Thời điểm này, đèn tín hiệu đang ở màu đỏ và đồng hồ đếm ngược ở giây 26. Cú tông làm xe máy và người bị tông văng xuống đường, nằm la liệt. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. CSGT đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động