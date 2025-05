Ô tô mất lái lao xuống sông, 5 người trên xe đều không qua khỏi

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào ngày 19/5, trên đường cao tốc Mumbai-Goa khi một chiếc xe chở 6 người lao xuống sông Jagbudi gần Ratnagiri, Ấn Độ.

5 hành khách đã thiệt mạng ngay tại chỗ và tài xế bị thương nặng. Các nạn nhân đang trên đường từ Mumbai đến Devrukh thì chiếc xe mất lái và trượt xuống sông, theo báo cáo ban đầu.

Chiếc xe ô tô biến dạng sau tai nạn.

Người dân địa phương và các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và giải cứu các nạn nhân khỏi chiếc xe bị chìm. Người sống sót sau vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị ngay lập tức. Vụ việc đang được điều tra thêm để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, vào ngày 17/5, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe xảy ra trên đường Salem-Karur NH gần Vennaimalai, ở quận Karur, Ấn Độ cũng đã khiến 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng sau khi xe buýt đâm vào một chiếc máy kéo và lạng lách qua dải phân cách, lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm trực diện vào một chiếc xe chở khách đang chạy tới.

Người dân địa phương đã thông báo cho chính quyền và các đội cứu hộ cùng với cảnh sát đã đến hiện trường. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó, trong khi thi thể của những người đã chết được đưa đến bệnh viện đại học y khoa của chính phủ Karur để khám nghiệm tử thi.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn