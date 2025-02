CLIP: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Sơn La khiến 6 người tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe đầu kéo, 6 người tử vong.

Đêm ngày 21/2, trên Quốc lộ 6, đoạn qua bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chở khách và xe đầu kéo khiến 6 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm BKS 26F-009.xx lưu thông trên tuyến quốc lộ 6 từ TP Sơn La về Hà Nội, khi đi đến khu vực cầu treo Bản Khá, xã Sặp Vặt va chạm với xe tải kéo theo rơ-moóc BKS 36R-004.xx đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến kính bên thành trái xe giường nằm vỡ toác, khoảng 5-6 hành khách văng xuống đường.

Hiện có ít nhất 6 người tử vong, trong đó 5 hành khách trên xe khách và lái xe đầu kéo, nhiều người khác bị thương. Lái và phụ xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin vỡ nát.

Tại hiện trường, xe khách và xe đầu kéo biến dạng, chắn hết cả hai chiều quốc lộ 6, mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Khoảng 3h30, lực lượng chức năng đã tạm thời thông quốc lộ 6 để phương tiện lưu thông.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Ngay sau khi có thông tin, đơn vị đã xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến thời điểm này, vẫn chưa có báo cáo chính thức về danh tính các nạn nhân.

