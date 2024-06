Ô tô mất lái đâm 3 người đi bộ trên phố tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 24/6, tại Tehri, quận Tehri Garhwal, bang Uttaranchal, Ấn Độ.

Theo những người chứng kiến, một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường thì mất lái, đâm trúng 3 người đi bộ. Trong đó, 2 bé gái bị đâm ngã xuống đường, một người phụ nữ văng xuống mương nước gần đó.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm thẳng vào đuôi chiếc ô tô đang dừng đỗ. Bất chấp nỗ lực của đội ngũ y tế, 3 nạn nhân đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Người điều khiển chiếc xe chạy quá tốc độ đã bị cảnh sát bắt giữ và hiện đang bị giam giữ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn