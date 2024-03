Clip: Ô tô mất lái tông vào khách sạn khiến 5 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 8h34 ngày 9/3, tại một khách sạn ở Latur, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Được biết, chiếc xe ô tô đang trên đường từ Hyderabad đến Latur thì bị mất kiểm soát, đâm vào một khách sạn ở khu vực Ausa của Latur.

Vụ va chạm khiến một nhân viên khách sạn 14 tuổi tên Omkar Kamble bị thương nặng cả hai chân. Ngoài ra, hai người ngồi trên xe ô tô tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Họ đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân để điều trị.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng hoàn toàn. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

