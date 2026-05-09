Ở quê vợ chồng Hồ Văn Cường có những món ăn từng gắn với thời nghèo khó, nay thành đặc sản được nhiều người săn tìm

Cầu thủ Hồ Văn Cường và bà xã Nguyễn Linh đều có quê ở Nghệ An – vùng đất nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt nhưng lại sở hữu nền ẩm thực rất riêng. Người xứ Nghệ từ lâu vốn quen với cuộc sống giản dị, vì thế nhiều món ăn dân dã từng gắn với thời nghèo khó nay lại trở thành đặc sản khiến không ít du khách tò mò tìm thưởng thức.

Một trong những món nổi tiếng nhất là nhút Thanh Chương. Đây là món ăn được làm từ mít non muối chua – nguyên liệu từng rất phổ biến ở vùng quê Nghệ An. Ngày trước, khi cuộc sống còn thiếu thốn, người dân tận dụng mít non để chế biến thành món ăn đưa cơm, có thể bảo quản lâu. Thế nhưng hiện nay, nhút Thanh Chương lại xuất hiện trong nhiều nhà hàng đặc sản và được nhiều người tìm mua về làm quà.

Nhút Thanh Chương.

Không thể không nhắc tới cháo lươn xứ Nghệ – món ăn nhìn đơn giản nhưng mang hương vị rất đặc trưng. Trước đây, lươn đồng là nguyên liệu quen thuộc ở vùng quê nên thường được dùng để nấu cháo, xào nghệ hay ăn cùng bánh mướt. Theo thời gian, món ăn này dần nổi tiếng khắp cả nước nhờ vị cay nồng và phần thịt lươn thơm chắc đặc trưng.

Lươn đồng Nghệ An.

Bên cạnh đó, cá mát sông Giăng cũng là món ăn từng gắn với đời sống bình dị của người dân miền núi Nghệ An. Loại cá này sống tự nhiên ở sông suối, trước kia được xem là món ăn quen thuộc của người địa phương. Nay cá mát trở thành đặc sản có giá khá cao vì thịt ngọt, ít xương và có thể chế biến thành nhiều món ngon như nướng, kho hay om chuối đậu.

Cá mát sông Giăng.

Một món khác khiến nhiều du khách tò mò là tương Nam Đàn. Loại tương này được làm từ đậu nành lên men, có vị đậm đà đặc trưng. Ngày xưa, đây là món chấm dân dã quen thuộc trong bữa cơm của người Nghệ. Nhưng hiện nay, tương Nam Đàn đã trở thành đặc sản nổi tiếng, thường được nhiều người mua về làm quà mỗi khi ghé Nghệ An.

Tương Nam Đàn.

Ẩm thực xứ Nghệ không quá cầu kỳ hay hào nhoáng nhưng lại khiến nhiều người nhớ mãi bởi sự mộc mạc và đậm vị. Có lẽ cũng chính vì xuất phát từ những ngày tháng khó khăn nên các món ăn nơi đây luôn mang cảm giác gần gũi, chân thật và chứa đựng nhiều câu chuyện về cuộc sống của người dân miền Trung.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn