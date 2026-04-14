Hè này về xứ Nghệ - quê Hồ Văn Cường, thưởng thức nhộng ong rừng béo ngậy

Trong kho tàng ẩm thực dân dã của Nghệ An nói riêng và nhiều vùng trung du, miền núi nói chung, nhộng ong rừng được xem là một trong những món ăn độc đáo, vừa hiếm vừa “kén người thưởng thức”. Không phổ biến như những đặc sản quen thuộc, món ăn này gây tò mò ngay từ tên gọi, nhưng lại khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu nếm thử.

Cầu thủ Hồ Văn Cường và bà xã Nguyễn Linh đều cùng quê Nghệ An.

Nhộng ong rừng thực chất là ấu trùng của ong, được người dân khai thác trực tiếp từ các tổ ong tự nhiên trong rừng. Do phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường tự nhiên, nhộng ong chỉ xuất hiện theo mùa, thường rơi vào khoảng mùa hè khi ong sinh sản mạnh. Việc lấy nhộng cũng không hề đơn giản, đòi hỏi kinh nghiệm và sự cẩn trọng, bởi ong rừng thường rất hung dữ. Chính vì vậy, nhộng ong rừng được xem là đặc sản “hiếm”, không phải lúc nào cũng có sẵn trên thị trường.

Điểm làm nên sức hấp dẫn của món ăn này nằm ở hương vị rất riêng. Khi được chế biến đúng cách, nhộng ong có vị béo ngậy nhưng không ngấy, bùi bùi, hơi ngọt tự nhiên và gần như không có mùi tanh. Người dân thường chế biến thành nhiều món như xào lá chanh, rang giòn hoặc nấu cháo, trong đó phổ biến nhất là nhộng ong xào lá chanh – cách làm giúp giữ trọn độ béo và dậy mùi thơm đặc trưng. Khi ăn, lớp vỏ ngoài hơi giòn nhẹ, bên trong mềm và ngậy, tạo cảm giác khá thú vị với người lần đầu thưởng thức.

Không chỉ lạ miệng, nhộng ong rừng còn được đánh giá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thành phần của nhộng chứa hàm lượng protein cao, cùng với chất béo và nhiều vitamin như A, nhóm B, C, cũng như các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, món ăn này thường được xem như một thực phẩm giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường năng lượng và hỗ trợ phục hồi thể lực. Trong dân gian, nhộng ong còn được coi là món ăn có lợi cho người cần tăng cường thể trạng.

Tuy nhiên, đây cũng là món ăn không phải ai cũng phù hợp. Do hàm lượng đạm cao, một số người có cơ địa nhạy cảm có thể gặp phản ứng dị ứng khi ăn, với các biểu hiện như nổi mẩn, khó chịu hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, những ai chưa từng thử nên ăn với lượng nhỏ để kiểm tra phản ứng của cơ thể trước khi sử dụng nhiều.

Dù còn khá “kén người ăn”, nhộng ong rừng vẫn là một trong những đặc sản mang đậm dấu ấn của ẩm thực vùng cao – mộc mạc, nguyên bản nhưng đầy sức hút. Với những ai yêu thích khám phá ẩm thực, đây chắc chắn là món ăn đáng để trải nghiệm ít nhất một lần.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn