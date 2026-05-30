Buôn Ma Thuột vào top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới

Du khách check-in bên bảo tàng Thế giới Cà phê ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: @hyhan.22.

Tạp chí du lịch và khám phá danh tiếng của Mỹ National Geographic vừa công bố danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới 2026. Trong đó, Buôn Ma Thuột là đại diện của Việt Nam góp mặt bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Crete (Hy Lạp), Rome (Italy), Singapore, Sonora (Mexico), London (Anh) hay Cape Town (Nam Phi).

Ẩm thực luôn là một trong những lý do quan trọng khiến du khách quyết định lên đường. Vì vậy, tạp chí đã mời các cây bút và biên tập viên toàn cầu lựa chọn những điểm đến đáng trải nghiệm nhất, nơi hương vị không chỉ nằm trên bàn ăn mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống bản địa.

Với Buôn Ma Thuột, National Geographic cho rằng đây là địa điểm rất đáng ghé thăm. Khi biến đổi khí hậu gây áp lực lên sản lượng cà phê arabica toàn cầu, vùng Tây Nguyên với lợi thế về robusta cùng văn hóa cà phê ngày càng phát triển đang thu hút thêm nhiều du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt ngoài những điểm đến quen thuộc như Hà Nội hay TP.HCM.

Hoa cà phê nở trắng muốt trên các ngọn đồi vào giữa tháng 2/2025. Ảnh: Khang Ocean.

Tạp chí Mỹ nhắc nhiều đến vai trò đặc biệt của cà phê trong đời sống người Việt. Từ một thức uống du nhập thời Pháp thuộc, cà phê tại Việt Nam đã phát triển thành nét văn hóa riêng. Hình ảnh quen thuộc là người trẻ, người lớn ngồi bên ly cà phê phin, kiên nhẫn chờ từng giọt chậm rãi chảy xuống, tạo nên vị đậm đặc trưng. Từ nền tảng đó, nhiều biến tấu như cà phê trứng hay cà phê muối cũng ra đời.

Việt Nam hiện là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil. Trong đó, Buôn Ma Thuột giữ vai trò trung tâm. Đắk Lắk sản xuất hơn 40% lượng cà phê xuất khẩu của cả nước và đưa sản phẩm tới hơn 70 quốc gia. Đây cũng được xem là vùng robusta lớn nhất thế giới.

Helen Le, tác giả các cuốn sách về ẩm thực Việt được National Geographic dẫn lời, cho biết robusta Buôn Ma Thuột được nhiều chuyên gia đánh giá thuộc nhóm ngon nhất thế giới. Loại hạt này nổi bật với vị đậm, màu nước hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm rõ và hậu vị ngọt kéo dài.

Không chỉ uống cà phê, du khách đến Buôn Ma Thuột còn có nhiều điểm trải nghiệm gắn với loại nông sản này.

Đầu tiên là Làng Cà phê Trung Nguyên, khu tổ hợp rộng khoảng 20.000 m2 kết hợp quán cà phê, nhà hàng và mô phỏng kiến trúc nhà sàn Tây Nguyên. Tại đây, khách có thể thử nhiều dòng cà phê rang đặc sản.

Một địa điểm khác là Aerococo Specialty Coffee Farm, nơi du khách có thể tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc và pha chế cà phê robusta ngay tại nông trại ven hồ.

Bên cạnh cà phê, bún đỏ là một trong những đặc sản nhất định phải thử khi đến Buôn Ma Thuột. Ảnh: @pan.annit.

Di chuyển đến Buôn Ma Thuột khá thuận tiện nhờ các chuyến bay thẳng hàng ngày từ Hà Nội. Sân bay cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, du khách có thể dễ dàng bắt taxi để vào nội đô. Với những điểm trải nghiệm như Aerococo, du khách nên đặt tour trước để chủ động lịch trình và có chuyến tham quan trọn vẹn hơn.

Danh sách 15 địa điểm ăn uống ngon nhất thế giới 2026 do National Geographic bình chọn:

Crete, Hy Lạp

Kelowna, bang British Columbia, Canada.

Oʻahu, Kauaʻi và Maui ở Hawaii.

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Cộng hòa Séc

Lucknow, Ấn Độ.

Bắc Colombia

Ẩm thực trên các tuyến tàu du lịch qua Italy, Anh và châu Á.

Nam Tasmania, Australia.

Singapore.

Somerset, Anh, Vương quốc Anh.

Sonora, Mexico.

Bozcaada, Thổ Nhĩ Kỳ.

Minneapolis, Minnesota, Mỹ.

Cape Town, Nam Phi.

London, Vương quốc Anh.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: znews.vn