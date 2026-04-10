Đậm đà bát canh lá đắng ở xứ Nghệ - quê hương vợ chồng Hồ Văn Cường

Quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường (Hoàng Mai, Nghệ An) không chỉ nổi tiếng là nơi nuôi dưỡng tài năng bóng đá trẻ mà còn là mảnh đất giàu ẩm thực dân dã, độc đáo. Trong số những món ăn đặc sắc của xứ Nghệ, canh lá đắng – món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị quê, chính là trải nghiệm khiến du khách nhớ mãi khi một lần đặt chân tới nơi này. Mỗi bát canh không chỉ là bữa ăn mà còn là câu chuyện về văn hóa và đời sống mộc mạc của người dân miền Trung.

Vợ chồng cầu thủ Hồ Văn Cường - Nguyễn Linh ở Nghệ An.

Ẩm thực Nghệ An không chỉ nổi tiếng với các món cơm, cháo hay bánh dân dã, mà còn ẩn chứa những hương vị độc đáo, mang đậm bản sắc miền Trung. Trong đó, canh lá đắng – món ăn tưởng giản dị nhưng lại trở thành biểu tượng của sự tinh túy trong ẩm thực xứ Nghệ.

Canh lá đắng được chế biến từ loại lá đặc trưng của vùng miền núi và đồng bằng sông Lam. Khi còn tươi, lá có vị hơi chát nhưng thanh mát, giúp cân bằng vị béo của cá, thịt hay tép đồng. Người dân thường hái lá đắng vào sáng sớm, rửa sạch và chuẩn bị cho bữa cơm gia đình hoặc làm món canh đặc sản đãi khách.

Cách chế biến canh lá đắng khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế: lá đắng sau khi rửa sạch được luộc qua, nấu cùng cá đồng tươi, thịt băm hoặc tép, nêm nếm gia vị vừa phải để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu. Khi nấu chín, lá đắng giảm vị chát nhưng vẫn giữ được dư vị đặc trưng, khiến mỗi bát canh trở nên hài hòa, thanh mát mà đậm đà.



Canh thường được dùng kèm cơm trắng, rau luộc và một chút ớt tươi, tạo thành bữa ăn dân dã nhưng đầy sức hấp dẫn. Những ai từng thưởng thức một lần thường nhớ mãi dư vị đặc biệt này.

Đến Nghệ An, du khách không chỉ thưởng thức canh lá đắng tại nhà dân mà còn có thể tìm thấy ở các quán ăn đặc sản địa phương. Ăn một bát canh lá đắng, bạn sẽ cảm nhận rõ sự giản dị mà tinh tế của miền quê, nơi mỗi món ăn đều gắn liền với đời sống và tâm hồn người dân xứ Nghệ.

Đặc biệt, canh lá đắng không chỉ là món ăn mà còn là trải nghiệm văn hóa – một cách để du khách hiểu hơn về phong cách sống chân chất, mộc mạc nhưng đầy sức sống của người Nghệ An.

Tác giả: Yến Nguyễn

