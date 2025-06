Bãi phế phẩm từ động vật gây ô nhiễm nghiêm trọng

Your browser does not support the video tag.

Bãi phế phẩm động vật gây ô nhiễm môi trường nằm giáp ranh giữa xã Nghi Ân và phường Nghi Phú (TP Vinh).

Nơi đây trở thành bãi tập kết rác, phế phẩm động vật từ trâu, bò gây ô nhiễm môi trường.

Bãi phế thải luôn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân gần đây.

Những phần phế phẩm từ trâu, bò sau giết mổ được cho vào các bao tải, đổ ngổn ngang, sau một thời gian phân hủy bốc mùi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND xã Nghi Ân Chu Văn Mai cho biết, khu vực đổ phế phẩm động vật ô nhiễm này thuộc địa phận phường Nghi Phú.

Chủ tịch UBND phường Nghi Phú Phạm Anh Hùng cho biết, lợi dụng thời điểm địa phương tập trung cho việc sắp xếp đơn vị hành chính nên các đối tượng đổ trộm phế phẩm. Hiện đơn vị đang xác minh thêm thông tin để có phương án xử lý.

Qua ghi nhận của phóng viên, bãi rác phế phẩm động vật này tồn tại từ lâu nay, có những phần phế phẩm động vật chất thành đống lớn đã phân hủy, nhưng có những bao tải còn rất mới.

Để tránh việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý bãi rác phế phẩm động vật này. Đồng thời cần xử lý nghiêm hành vi vứt, đổ phế phẩm động vật sau giết mổ trái quy định.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn