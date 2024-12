Nghệ An: Nhiều bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Bãi rác Đông Vinh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vẫn chưa được xử lý. Ảnh: Đ.B.

Cuối tháng 11 vừa qua, tại buổi họp đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An thông tin, trên địa bàn có 36/42 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được xử lý. Tuy nhiên, còn có 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để, gồm 5 cơ sở công ích (Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An; bãi rác thị xã Cửa Lò; bãi rác huyện Tân Kỳ; bãi rác Đông Vinh, TP Vinh; bãi rác Diễn Châu) và 1 cơ sở sản xuất kinh doanh (Trang trại lợn Thái Dương, huyện Đô Lương - đã dừng hoạt động từ năm 2019). Theo UBND tỉnh Nghệ An, đây là các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, đã tồn tại nhiều năm, quá trình xử lý gặp khó khăn và tốn kém kinh phí, do đó chưa hoàn thành xử lý trong năm 2024.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Trong năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quan trắc, theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trong 6 cơ sở gây ô nhiễm nói trên, bãi rác Đông Vinh tại xã Hưng Đông, TP Vinh bị người dân phản ánh nhiều nhất. Các hộ dân sinh sống quanh bãi rác khổng lồ thường xuyên bị tra tấn bởi tình trạng ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Minh (trú xã Hưng Đông) cho biết: Nhiều năm nay người dân phải chịu cảnh tra tấn từ bãi rác Đông Vinh, nắng thì hôi thối, mưa thì nước rỉ rác chảy lênh láng rất ô nhiễm. “Năm nào họp cử tri, chúng tôi cũng phản ánh, kiến nghị nhưng vẫn chưa được xử lý. Rác nhiều như núi, khiến ruồi muỗi ngày càng có cơ hội sinh sôi nảy nở, ảnh hưởng lớn tới khu dân cư, đời sống của nhân dân” - ông Minh bức xúc.

Theo người dân, bãi rác Đông Vinh tồn tại nhiều năm nay. Qua thời gian, lượng rác thải tập kết về bãi rác này ngày càng nhiều nhưng không được xử lý nên đã nhanh chóng quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bãi rác chất cao gần 10m, trên diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông. Do nhiều năm không hoạt động, cỏ dại đã mọc dày đặc trên bãi rác.

Được biết, năm 2003, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Seraphin của Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin (gọi tắt là Công ty Seraphin) với công suất xử lý 200 tấn/ngày, đêm.

Tháng 5/2005, nhà máy xử lý rác thải Seraphin đi vào hoạt động, xử lý cả rác tươi và rác khô. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, do nhà máy xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường nên tháng 1/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu nhà máy xử lý rác thải Seraphin chấm dứt hoạt động. Sau khi dừng hoạt động, Công ty Seraphin tháo dỡ nhà xưởng, để lại khu vực nhà máy với khoảng 84.000 tấn rác thải tồn đọng chưa xử lý, gồm 30.000 tấn gạch đá, cát, sỏi, thủy tinh, mảnh sành...; 20.000 tấn mùn hữu cơ đã phân loại; 34.000 tấn rác đã phân loại chờ đốt. Kể từ đó đến nay, tỉnh Nghệ An cũng nhiều lần đốc thúc các sở, ngành liên quan, UBND TP Vinh và Công ty Seraphin xử lý dứt điểm rác thải còn tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và đúng quy định…

Ngày 16/4/2020, UBND TP Vinh đã có Công văn số 1885, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dù một phần ngân sách của TP Vinh đã chi cho việc di dời số rác nói trên.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn