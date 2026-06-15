Nước mắt hạnh phúc của cựu tuyển thủ Việt Nam từng nhúng chàm

Cúp Quốc gia 2025/26 là danh hiệu đầu tiên của Lê Quang Hùng sau khi cầu thủ này được gỡ bỏ án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn và trở lại với bóng đá chuyên nghiệp năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình.

"Tôi và toàn đội rất hạnh phúc vì chức vô địch hôm nay. 13 năm trước, tôi đã vấp ngã và trưởng thành hơn. Hôm nay, tôi trở về đây để đứng trên bục vinh quang. 13 năm qua, tôi làm đủ mọi nghề: bảo vệ, giao hàng, làm hương...", Lê Quang Hùng vừa khóc vừa nói sau khi cùng CLB Công an TP.HCM thắng Ninh Bình 2-1 và vô địch Cúp Quốc gia tối 14/6.

"Để có ngày hôm nay, tôi đã làm không thiếu nghề gì. Tôi luôn nỗ lực trong từng trận đấu, luôn trân trọng từng giây phút được thi đấu trên sân và mong có ngày được trở lại đội tuyển dù chỉ một lần. Đó là ước mơ lớn nhất đời tôi", Quang Hùng tiếp tục bộc bạch.

Lần vấp ngã mà hậu vệ 34 tuổi nhắc tới là khi Quang Hùng cùng 8 cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số, cá độ trong trận đấu giữa Xi măng The Vissai Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) ngày 18/3/2024 tại AFC Cup. Đây là đại án chấn động bóng đá Việt Nam bởi Xi măng The Vissai Ninh Bình khi ấy đang là đương kim vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, một thế lực của V.League, sở hữu trong đội hình nhiều tuyển thủ U23 và tuyển quốc gia.

Điều đau đớn là nhiều người trong nhóm cầu thủ bán độ cũng chính là các tuyển thủ, một số còn rất trẻ, đang đạt phong độ cao, có cả một tương lai tươi đẹp ở phía trước tại CLB và đội tuyển. Bản thân Lê Quang Hùng đang là thành viên tuyển U23 và tuyển quốc gia, đá chính tại SEA Games 2013 trước đấy vài tháng. Với lối chơi tốc độ, lắt léo và nhiệt huyết, Quang Hùng khi ấy là một trong vài hậu vệ phải hay nhất Việt Nam.

Án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dành cho các cầu thủ này là cấm thi đấu vĩnh viễn. Bên cạnh đó, Hùng "Bari" nhận án tù treo 27 tháng, cải tạo không giam giữ và thời gian thử thách là 24 tháng. Sau cú sốc này, Quang Hùng phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh, từ giao hàng, bảo vệ tới mở quán cà phê... Anh được bạn bè đồng trang lứa hỗ trợ, tham gia các đội bóng phủi để duy trì cảm giác.

Hùng từng có lúc định bỏ hẳn giấc mơ bóng đá, nhưng anh được cha mình nhiều lần khuyên can. Ông từng bảo mong muốn lớn nhất là được nhìn thấy con trở lại chơi bóng chuyên nghiệp. Đó là động lực lớn cho Quang Hùng nuôi hy vọng.

Tháng 3/2023, Quang Hùng được gỡ án phạt sau nhiều lần xin giảm án. Tối 25/6/2023, hậu vệ từng khoác áo tuyển Việt Nam tái xuất sân cỏ và ghi bàn ngay lần ra sân đầu tiên sau 9 năm trong trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Viettel (nay là Thể Công - Viettel). Tiếc cho Hùng, vì cha anh không còn sống để chứng kiến ngày vui ấy.

Sau đó, Quang Hùng chuyển sang SHB Đà Nẵng rồi CLB Công an TP.HCM. Ở tuổi hơn 30, anh vẫn thi đấu ổn định, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm hiếm thấy với mặt bằng cầu thủ Việt. Cuối cùng, anh cùng đội bóng ngành Công an vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Ninh Bình, trên chính sân bóng gắn với ký ức đau buồn của anh. Lần gần nhất hậu vệ sinh năm 1992 giành danh hiệu này là trong màu áo Ninh Bình năm 2013, tức là cách đây 13 năm.

"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cho tôi cơ hội trở lại với bóng đá. Tiếp theo, tôi cảm ơn CLB Becamex Bình Dương, nay là Becamex TP.HCM đã cưu mang tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn lãnh đạo CLB Công an TP.HCM đã cho tôi vinh dự được khoác lên mình màu áo này", Văn Hùng nói vào tối 14/6 sau khi nhận chức vô địch.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn