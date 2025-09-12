Nước gừng có giúp giảm đau bụng kinh?

Uống nước gừng có tác dụng gì?

Gừng từ lâu được biết đến với đặc tính làm ấm và giảm đau. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong gừng có khả năng ức chế sản xuất prostaglandin - chất trung gian gây viêm và co thắt tử cung, vốn là nguyên nhân chính gây đau bụng kinh.

Một số thử nghiệm lâm sàng cũng ghi nhận, phụ nữ không mắc bệnh lý phụ khoa khi dùng gừng có hiệu quả giảm đau bụng kinh tốt hơn so với giả dược. Ngoài ra, gừng còn hỗ trợ giảm buồn nôn sau phẫu thuật, làm dịu đau xương khớp và giảm nghén ở phụ nữ mang thai.

Để pha trà gừng, có thể cho vài lát gừng tươi hoặc gừng khô vào nước sôi, đun khoảng 5 phút, sau đó thêm mật ong hoặc muối tùy khẩu vị. Uống 1-2 ly mỗi ngày trong kỳ kinh nguyệt có thể giúp giảm đau và làm dịu dạ dày.

Ngoài thuốc giảm đau, một số phương pháp tự nhiên như uống nước gừng được cho là có thể giúp làm dịu cơn đau bụng kinh

Nước gừng có gây tác dụng phụ?

Uống gừng nhìn chung an toàn, nhưng đôi khi có thể gây tiêu chảy, ợ nóng. Gừng còn có tác dụng làm loãng máu, vì vậy người đang dùng thuốc chống đông, rối loạn chảy máu hoặc vừa phẫu thuật cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Các phương pháp tự nhiên khác giảm đau bụng kinh

Ngoài gừng, một số loại trà thảo mộc cũng có thể hỗ trợ:

Trà thì là: Chống viêm, giúp thư giãn tử cung, giảm chuột rút.

Trà hoa cúc: Làm dịu cơn co thắt, giúp thư giãn, nên uống trước kỳ kinh.

Trà quế: Có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau ngày đầu chu kỳ.

Trà ngò tây: Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm chuột rút.

Lời khuyên từ chuyên gia

Đau bụng kinh là hiện tượng phổ biến, nhưng nếu cơn đau kéo dài bất thường, kèm triệu chứng lạ, cần đi khám để loại trừ bệnh lý như lạc nội mạc tử cung hay u xơ tử cung.

Ngoài uống nước gừng hay trà thảo mộc, có thể áp dụng các biện pháp tự chăm sóc khác như chườm nóng, xoa bóp bụng dưới, tập thể dục nhẹ, hạn chế ăn nhiều muối, đồ ngọt, rượu và caffeine. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung canxi, vitamin B6, magie, omega-3 hoặc sử dụng tinh dầu (oải hương, kinh giới, xô thơm) trong massage cũng giúp giảm đau hiệu quả.

Nước gừng là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện để giảm đau bụng kinh. Tuy nhiên, hiệu quả tùy từng cơ địa và không thay thế cho việc thăm khám y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn