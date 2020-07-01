Nữ thủ khoa Kế toán và câu chuyện về sự kiên trì mỗi ngày

Hiền Nhi trong khuôn viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Vương Hiền Nhi - sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khép lại hành trình 4 năm đại học bằng thành tích đáng tự hào: Thủ khoa toàn khóa, thủ khoa ngành Kế toán. Kết quả ấy là “trái ngọt” từ quá trình bền bỉ học tập, tinh thần chủ động học hỏi và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Tìm thấy cơ hội trong những thử thách

Khi đứng trước lựa chọn ngành nghề, cũng như nhiều bạn trẻ, Vương Hiền Nhi mong muốn tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, em lựa chọn ngành Kế toán - lĩnh vực được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn, mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo Hiền Nhi, Kế toán là ngành học có nhiều tiềm năng nếu người học có định hướng rõ ràng và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu sâu về nghề, em nhận thấy đây không phải lĩnh vực dễ dàng.

Sự chính xác, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm là những yêu cầu quan trọng đối với người làm kế toán, bởi một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chính những yêu cầu khắt khe ấy lại trở thành động lực để Hiền Nhi nỗ lực chinh phục thử thách. Trong suốt quá trình học tập, sự tận tâm, trách nhiệm của các giảng viên đã giúp em thêm yêu ngành học mình lựa chọn. Những bài giảng, sự hướng dẫn và động viên từ thầy cô trở thành nguồn động lực để Hiền Nhi kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Hiền Nhi đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc trong 4 năm học

Thành quả sau 4 năm học là minh chứng rõ nét cho quá trình nỗ lực ấy. Hiền Nhi đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2022 - 2023, Sinh viên Xuất sắc trong ba năm học liên tiếp từ 2023 đến 2026. Bên cạnh đó, em đạt loại Tốt trong nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 - 2024, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn ĐH12KE1.

Học từ giảng đường, học từ thực tiễn

Chia sẻ về bí quyết đạt kết quả học tập tốt trong suốt khóa học, Hiền Nhi cho biết em luôn duy trì sự chủ động và tính kỷ luật trong học tập. Trước mỗi kỳ thi, Nhi xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn học, đặc biệt dành nhiều thời gian hơn cho những môn còn khó khăn.

Trong các giờ học, Hiền Nhi tập trung ghi chép, chủ động trao đổi với giảng viên về những nội dung chưa hiểu, đồng thời duy trì thói quen hoàn thành bài tập sau mỗi buổi học. Ngoài kiến thức trên giảng đường, em còn tìm kiếm thêm các nguồn tài liệu bên ngoài để có cái nhìn toàn diện hơn về lĩnh vực đang theo đuổi.

Xác định Kế toán là ngành cần nhiều trải nghiệm thực tế, Hiền Nhi chủ động đi thực tập sớm để làm quen với môi trường doanh nghiệp.

“Việc quan sát và tham gia vào các công việc thực tế giúp em hiểu rõ hơn cách vận hành của bộ máy kế toán, đồng thời hỗ trợ nhiều cho việc học các môn chuyên ngành”, Hiền Nhi chia sẻ.

Không chỉ vậy, em còn chủ động tìm hiểu các phần mềm kế toán trong từng học phần như Kế toán máy, Hệ thống thông tin kế toán... Đồng thời, Hiền Nhi thường xuyên tham gia các nhóm chuyên môn về kế toán, thuế, tuyển dụng và nghiệp vụ thực tế trên mạng xã hội để cập nhật kiến thức, theo dõi những tình huống phát sinh trong doanh nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ những người đang làm nghề.

Song song với việc học tập, Hiền Nhi tích cực tham gia hoạt động Đoàn với vai trò Bí thư Chi đoàn. Để cân bằng giữa học tập và phong trào, em xây dựng kế hoạch công việc rõ ràng, chia nhỏ từng nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành theo từng ngày. Nhờ đó, công việc được kiểm soát hiệu quả, hạn chế áp lực trong những thời điểm cao điểm.

Can đảm bước ra khỏi “vùng an toàn” để trưởng thành

Trước khi bước vào giảng đường đại học, Hiền Nhi khá ít tham gia các hoạt động tập thể, còn e ngại khi đảm nhận trách nhiệm và chưa thực sự tự tin thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong quá trình học tập và rèn luyện, em dần nhận ra rằng tuổi trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi dám trải nghiệm, vượt qua giới hạn của bản thân.

Câu nói: “Hai mươi năm sau, bạn sẽ thất vọng vì những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm. Vì thế, hãy can đảm bước khỏi vùng an toàn và sống hết mình với những điều đáng theo đuổi” đã trở thành động lực để Hiền Nhi thay đổi.

Từ đó, em mạnh dạn tham gia các hoạt động của trường, nhận nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn, tham gia nghiên cứu khoa học và đi thực tập sớm để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Với Hiền Nhi, gia đình, thầy cô và bạn bè luôn là điểm tựa trong hành trình học tập, trưởng thành. Sự động viên, quan tâm và hỗ trợ từ những người thân yêu giúp em có thêm niềm tin để vượt qua áp lực trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, những suất học bổng cùng mục tiêu chinh phục danh hiệu thủ khoa cũng trở thành động lực để nữ sinh không ngừng cố gắng qua từng học kỳ.

Với những bạn trẻ đang cân nhắc theo học ngành Kế toán, Hiền Nhi cho rằng đây vẫn là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển.

Chia sẻ về hành trình phía trước, Hiền Nhi cho biết sau khi tốt nghiệp, em mong muốn tiếp tục hoàn thành tốt công việc tại doanh nghiệp nơi đang làm việc, đồng thời từng bước nâng cao năng lực chuyên môn để phát triển trên con đường nghề nghiệp.

Khép lại những năm tháng sinh viên, Vương Hiền Nhi cho rằng thành công không đến từ những điều quá lớn lao mà được tạo nên bởi sự kiên trì trong từng nỗ lực nhỏ mỗi ngày. Đó cũng là thông điệp nữ thủ khoa muốn gửi tới các thế hệ sinh viên, hãy tin vào bản thân, kiên định với mục tiêu đã lựa chọn và không ngừng hoàn thiện chính mình.

Với những bạn trẻ đang cân nhắc theo học ngành Kế toán, Hiền Nhi cho rằng đây vẫn là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để thành công, người học cần sẵn sàng cho hành trình học hỏi, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm lâu dài.

“Khi kiên trì theo đuổi nghề, không ngừng hoàn thiện bản thân và nâng cao chuyên môn, mỗi người sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng”, Hiền Nhi bộc bạch.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE), trụ sở chính tại TP Hà Nội: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn. Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa: Số 04, đường Trần Phú, phường Bỉm Sơn. HUNRE với lợi thế là trường đại học hàng đầu về tài nguyên và môi trường, bên cạnh đó là các ngành kinh tế - quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu này một cách toàn diện. Năm 2026, HUNRE dự kiến với tổng chỉ tiêu 4.850. Các chương trình đại học chất lượng cao tại HUNRE không chỉ dừng lại ở nội dung học thuật mà còn chú trọng đến trải nghiệm toàn diện. Với cơ sở vật chất hiện đại, thư viện số hóa, phòng lab công nghệ cao và ký túc xá tiện nghi, lựa chọn chương trình đào tạo chất lượng cao của HUNRE là cơ hội vàng để bạn trẻ Việt Nam tiếp cận giáo dục đẳng cấp mà không phải di chuyển xa xôi.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn