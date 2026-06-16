Từ cú trượt học sinh giỏi tỉnh tới thủ khoa chuyên Toán

Với tổng điểm 55,75/60, trong đó môn chuyên Toán (nhân hệ số 3) đạt 9,5 điểm, Nguyễn Văn An, học sinh lớp 9A8 trường THCS Vĩnh Yên, là một trong hai thủ khoa đầu vào chuyên Toán ở THPT chuyên Vĩnh Phúc năm nay.

"Em rất vui và bất ngờ", An nói khi xem bảng xếp hạng điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, em chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 5 điểm cao nhất.

Nguyễn Văn An. Ảnh: Gia đình cung cấp

An bắt đầu tham gia các cuộc thi Toán trên mạng từ năm lớp 4 và dần bị cuốn hút bởi cảm giác chinh phục được những bài khó. Từ những cuộc trò chuyện với mẹ về môi trường học tập ở các lớp chuyên, An nuôi mục tiêu trở thành học sinh chuyên Toán.

Ngoài thời gian nghe giảng trên lớp, An học hỏi từ các bạn giỏi Toán ở lớp, rồi về nhà tự đọc và tìm hiểu kiến thức từ tài liệu nâng cao.

Bước ngoặt tới khi An tham gia thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán năm lớp 9. Trong khi nhiều bạn giành quyền tham dự kỳ thi cấp tỉnh, An phải dừng bước từ vòng tuyển chọn cấp phường. Nhìn bạn bè, An không khỏi tiếc nuối, nhưng nghĩ cần lấy đó làm động lực thay vì nản lòng.

"Em tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để không bỏ lỡ cơ hội phía trước", An nhớ lại.

Nam sinh sau đó dành khoảng 3 tiếng mỗi tối để tự học, hệ thống lại kiến thức theo từng chuyên đề, ghi chép cẩn thận vào sổ riêng rồi ôn đi ôn lại.

Trong kỳ thi lớp 10 vừa qua, An đạt 9,25 điểm Toán chung và 9,5 Toán chuyên. Em kể ấn tượng với một câu hỏi về bất đẳng thức trong bài thi chuyên bởi sớm tìm ra hướng giải. Nhờ đó, em có tâm lý thoải mái để xử lý các câu hỏi tiếp theo, trong đó có bài thế mạnh là hình học. Chỉ một câu tổ hợp khó khiến nam sinh phải dành gần 20 phút cuối giờ suy nghĩ, song không thể hoàn thành trọn vẹn.

Với môn Văn, An tập trung trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ ý, đạt 8,5 điểm. Còn với tiếng Anh, em đã có nền tảng vững về ngữ pháp và từ vựng từ tiểu học, nên dễ dàng lấy điểm 9,5 dù không dành quá nhiều thời gian cho môn này vào năm cuối cấp.

Nam sinh cho hay đôi lúc căng thẳng song được bố mẹ đồng hành, hướng dẫn. Dù khối lượng bài vở lớn, em vẫn ngủ đủ và chơi nhiều môn thể thao. Ngay trước ngày thi môn chuyên, An còn cùng bạn chơi pickleball để thư giãn, giữ tâm lý thoải mái.

"An khá chững chạc, có ý thức tự sắp xếp mọi công việc hàng ngày nên bước vào kỳ thi rất tự tin và bình tĩnh", mẹ An nói.

Đồng hành cùng An trong suốt một năm ôn luyện toán nâng cao, thầy Võ Quốc Bá Cẩn, giáo viên trường Archimedes Academy, Hà Nội, nhận xét học trò có tác phong học tập tốt, lại rất có ý chí. An gần như không bao giờ bỏ lỡ buổi học trực tiếp hàng tuần với thầy, dù nhà ở xa.

"An học khá đều các mảng kiến thức và rất tập trung, cố gắng. Em chịu khó làm đủ bài tập về nhà, làm thêm ngoài bài được giao và thường đặt câu hỏi để hiểu sâu vấn đề", thầy Cẩn nói.

Bước vào môi trường mới, An dự định tiếp tục theo đuổi niềm đam mê toán học, đồng thời học thêm về lập trình để có thể đỗ vào những trường tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin sau này.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: vnexpress.net