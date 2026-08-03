Trường Đại học Hồng Đức có 7 Phó Hiệu trưởng sau sáp nhập

Trường Đại học Hồng Đức.

Theo các quyết định, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, bổ nhiệm 7 Phó Hiệu trưởng gồm: PGS.TS Đậu Bá Thìn, PGS.TS Ngô Chí Thành, PGS.TS Hoàng Thị Mai, PGS.TS Lê Thanh Hà, PGS.TS Đồng Hương Lan, PGS.TS Nguyễn Thị Thục và TS Vũ Văn Tuyến.

Trong số 7 Phó Hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm có 3 người là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (cũ) và 4 người chuyển công tác từ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được đánh giá nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát huy kinh nghiệm quản lý của cả hai cơ sở đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học sau sáp nhập.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức. Sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức có quy mô đào tạo 19.572 người học, gồm hơn 18.400 sinh viên đại học, gần 1.000 học viên cao học, 78 nghiên cứu sinh và hơn 100 học sinh trung cấp. Nhà trường có 926 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 230 tiến sĩ (gồm 35 phó giáo sư) và 314 thạc sĩ.

Tác giả: Nguyễn Thuỳ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn