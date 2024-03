Nữ sinh ở Gia Lai bị bạn cùng trường đánh hội đồng

Your browser does not support the video tag.

Ngày 19/3, ông Phan Tân Quang - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết đang làm báo cáo gửi UBND xã Đăk Djrăng và Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Mang Yang về việc một em học sinh của trường bị hành hung.

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng ở một bãi đất trống.

Nữ sinh bị đánh trong đoạn clip được xác định là em T.H, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang).

Trong clip, một nhóm 3-4 nữ sinh lao vào đánh, tát tới tấp vào vùng mặt nữ sinh H. Bị đánh, H. chỉ ôm đầu chịu trận mà không hề có bất kì hành vi phản kháng nào. Thấy nạn nhân không phản kháng lại, nhóm nữ sinh tiếp tục giật tóc, lột áo khoác, dùng chân đạp liên tiếp vào đầu, người em H. kèm theo nhiều lời chửi bới.

Đáng nói, sự việc có sự chứng kiến của một nhóm học sinh khác song những học sinh này không vào can ngăn mà ngược lại còn cổ vũ, quay lại clip.

Ông Phan Tân Quang cho biết sau khi nắm thông tin về sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Đăk Djrăng mời các em có liên quan lên làm việc.

Qua quá trình làm việc với các nữ sinh, nhà trường xác định vụ việc nảy sinh từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Em H. bị 2 nữ sinh cùng lớp 9C và 1 nữ sinh lớp 9A đánh. Sự việc có nhiều em học sinh đứng xung quanh xem và dùng điện thoại quay lại.

“Ngay sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã thăm hỏi, động viên, giúp em H. ổn định tâm lý để sớm trở lại trường học. Nhà trường cũng đã mời gia đình các em liên quan đến để làm việc, đề nghị phối hợp trong việc giáo dục, răn đe. Đồng thời sẽ tiến hành kiểm điểm, giáo dục với những em có mặt nơi vụ việc xảy ra song không có động thái ngăn cản hoặc báo tin cho người lớn để cùng ngăn chặn” -ông Quang cho biết.

