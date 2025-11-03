Nữ sinh Nghệ An mất tích bí ẩn, được người đàn ông lạ mua vé xe ra Hà Nội

Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa phát đi thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú xã Nghi Phong, TP Vinh cũ).

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1982, trú phường Vinh Lộc) đã đến Công an phường Vinh Lộc trình báo việc con gái mình là Nguyễn Thị Ngọc M. bị mất tích.

Nữ sinh Nguyễn Thị M. (ảnh gia đình cung cấp)

Theo gia đình, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi đi học về, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi. Tuy nhiên, sau đó, em không trở về nhà. Gia đình chị Hoài đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm con nhưng không có kết quả.

Qua trích xuất camera, gia đình phát hiện M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó, em lại đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Khoảng 14h ngày 2/11, M. tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh. Tại đây, cháu đi gội đầu, sau đó lại lên xe khách ra Hà Nội. Cháu M. ra đến Hà Nội lúc 4h sáng sau đó nằm ngủ trên xe và đến khoảng 6h sáng thì xuống xe.

Người đàn ông lạ mua vé cho cháu M.

Đáng chú ý, chị Hoài cho biết, gia đình phát hiện có một người đàn ông lạ đã mua vé xe cho M. trong quá trình di chuyển. Liên hệ theo số điện thoại người này để lại tại phòng vé thì người này cho biết “do thấy cháu đi một mình, thấy thương nên mua giúp vé xe”. Người này khẳng định không quen biết M.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hoài cho hay, trước khi mất tích, M. có biểu hiện bình thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình. Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng truy vết, trích xuất camera để tìm kiếm M.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: anninhthudo.vn