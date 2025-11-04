Vụ nữ sinh 18 tuổi “mất tích” sau khi đi siêu thị ở Nghệ An: Tìm thấy tại một siêu thị ở Hà Nội

Sáng 4-11, em N.T.N.M. (18 tuổi), mất liên lạc với gia đình từ chiều tối 31-10, đã được công an tìm thấy đưa về nhà ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Em M. trước khi gia đình trình báo "mất tích". Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, ngày 1-11, Công an phường Vinh Lộc đã ra thông báo tìm người đối với nữ sinh M.. Theo trình báo của gia đình, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31-10, sau khi học xong, em M. có lên đi chơi tại siêu thị (trước Chợ Vinh, phường Thành Vinh).

Sau đó, gia đình gọi nhưng không liên lạc được với em M.. Gia đình đã đi tìm nhưng chưa có thông tin về em.

Qua trích xuất camera, em M. đã lên xe ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Sau đó, em M. lại tiếp tục bắt xe vào bến xe Hà Tĩnh lúc khoảng 14 giờ chiều 2-11.

Tối 3-10, Công an phường Vinh Lộc, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an TP Hà Nội tìm thấy em M. tại một siêu thị trên địa bàn Hà Nội.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động