Học sinh THCS tỉnh Nghệ An sôi nổi tìm hiểu về bình đẳng giới

Sáng 21/12, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường THCS” năm 2025.

Đây là năm thứ hai hội thi được ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức với hai hình thức: thi trực tuyến ở vòng cơ sở và thi trực tiếp tại vòng chung kết. Nếu như năm 2024, hội thi dành cho học sinh THPT thì năm nay đối tượng tham gia là học sinh cấp THCS.

Ở vòng thi trực tuyến, diễn ra từ ngày 25/10 đến 13/11, hội thi đã thu hút 230.176 lượt học sinh đến từ tất cả các trường THCS trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong số đó, có 3.975 lượt học sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi của mỗi bộ đề thi. Kết thúc vòng thi, 9 đơn vị có kết quả cao nhất được lựa chọn tham dự vòng chung kết gồm các xã, phường: Tây Hiếu, Trường Vinh, Anh Sơn, Con Cuông, Đại Huệ, Đô Lương, Đức Châu, Quế Phong và Quỳnh Văn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, bình đẳng giới là vấn đề mang tính toàn cầu, thể hiện ở sự bình đẳng về vị thế, cơ hội và quyền lợi giữa phụ nữ và nam giới. Bình đẳng giới cũng là một trong những mục tiêu phát triển quan trọng của các quốc gia, hướng tới xây dựng xã hội tiến bộ, dân chủ và văn minh.

Theo bà Hồ Thị Châu Loan, tại Nghệ An, công tác bình đẳng giới thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế, các định kiến giới vẫn còn tồn tại; bạo lực trên cơ sở giới vẫn diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, đặt ra không ít thách thức.

Từ thực tiễn đó, hội thi được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về quyền, nghĩa vụ giới, pháp luật và vai trò của phụ nữ, hướng tới mục tiêu bình đẳng và xóa bỏ bạo lực trong học đường và cộng đồng.

Vòng chung kết hội thi có sự tham gia của 9 đội với gần 80 thí sinh, tranh tài qua 4 phần thi: chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm và hùng biện. Nội dung tập trung vào tìm hiểu các quy định pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Hội thi được kỳ vọng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, tiến bộ, bình đẳng cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 3 giải cá nhân vòng thi trực tuyến, đồng thời trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể tham gia vòng thi chung kết trực tiếp.

