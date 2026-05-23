Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Khởi tố 2 đối tượng SN 2010 học cùng trường

Ngày 22/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.T.L.P., SN 13/5/2010 và Lê D.B.N., SN 17/2/2010 về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, có địa chỉ Tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ diễn biến và các đối tượng liên quan.

Kết quả xác định, chiều 19/5/2026, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm N.T.L.P., N.K.L, L.D.B.N. và N.T.H. đã có hành vi túm tóc, đánh tát liên tiếp vào em V.N.K.

Hậu quả, nữ sinh V.N.K bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại cảnh em K bị đánh hội đồng đã lan truyền, gây bức xúc trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội; làm gia tăng nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường với những biểu hiện ngày càng phức tạp, manh động và bị đẩy xa hơn bởi sự cổ súy trên không gian mạng.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong việc tăng cường quản lý, giáo dục, định hướng kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi bạo lực học đường.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn