Thu giữ 2 khẩu súng trong nhà đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

Hai đối tượng Nguyễn Như Tuấn và Trần Đăng Thành tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp).

Ngày 11/5, Công an xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, bắt quả tang Nguyễn Như Tuấn (sinh năm - SN 1979, trú xóm Khánh Thành, xã Vân Du), thu giữ 20 viên hồng phiến. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Như Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của Trần Đăng Thành (SN 1971, trú xóm Ngọc Liên, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).

Số vũ khí thu giữ được (ảnh Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, ngày 12/5, Công an Vân Du tiếp tục xã bắt giữ Trần Đăng Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 44 viên hồng phiến. Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 2 khẩu súng và vỏ đạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Trần Đăng Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn