Hướng dẫn tích hợp hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Nhằm tạo thuận lợi trong việc nhận các khoản chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội, BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.

Theo hướng dẫn, các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID bao gồm:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số.

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Việc tích hợp tiện ích an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn