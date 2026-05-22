Cứ 10 sinh viên có hơn 3 người chịu áp lực học tập cao

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thông tin được đưa ra tại hội thảo Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động, do Trường đại học Đại Nam phối hợp Soha.vn tổ chức sáng 22-5.

Khảo sát gần 9.200 sinh viên: Áp lực học tập đang ở mức đáng lo

Trước hội thảo, ban tổ chức đã khảo sát gần 9.200 sinh viên đến từ 10 trường đại học về mức độ hạnh phúc qua hai chỉ số chính "hài lòng" và "tự hào", thang điểm từ 0 đến 10.

Kết quả cứ 10 sinh viên thì có hơn 3 người thừa nhận đang chịu áp lực học tập từ khá cao đến rất cao, 5 người thấy áp lực bình thường. Chỉ có 20% sinh viên cảm thấy ít hoặc không áp lực trong học tập.

Về học phí, gần 100 sinh viên (1,1%) chấm mức 0 tuyệt đối cho độ hài lòng - mức điểm thể hiện cảm giác "rất lãng phí tiền". Hơn 1.800 sinh viên, tương đương 20%, chấm từ 5 điểm trở xuống, cho thấy mức độ không hài lòng khác nhau về khoản học phí đang phải chi trả.

Đặc biệt có tới 33% sinh viên trả lời đang phân vân hoặc muốn đổi ngành học nếu được chọn lại, gần 20% không thực sự tự hào về ngôi trường mình theo học.

Một khảo sát khác ở nhóm cựu sinh viên, có 68% người chỉ chấm điểm từ 0 đến 5 điểm về sự hài lòng với các hỗ trợ của nhà trường trong kết nối việc làm, và 1/5 người chấm điểm 0.

Tại hội thảo, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - cũng dẫn lại một nghiên cứu đo lường hạnh phúc của sinh viên từ TP.HCM.

Nghiên cứu cho thấy nhiều sinh viên hiện nay thường xuyên gặp áp lực học tập và kiệt sức, thiếu sự hỗ trợ định hướng dài hạn từ nhà trường, nhiều lúc cảm giác bị tách biệt khỏi cộng đồng, thiếu không gian mở... Vào thời điểm ôn thi, nhiều sinh viên gần như không còn năng lực tận hưởng hạnh phúc.

Công thức kiến tạo trường đại học hạnh phúc

Từ năm 2019, khái niệm “hạnh phúc” tại trường học bắt đầu được thúc đẩy mạnh mẽ ở các trường THPT. Và hiện nay, trường đại học hạnh phúc bắt đầu được đề cập tới trong bối cảnh các trường đại học chuyển mình từ mô hình nghiên cứu hàn lâm sang đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nam, công thức hạnh phúc không chỉ dừng ở cảm xúc tích cực mà còn bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng phát triển bản thân bền vững.

Dựa trên triết lý "học để chung sống" và "học để làm người", UNESCO đã cấu trúc trường học hạnh phúc dựa vào 3 trụ cột, gồm: con người, hệ thống, môi trường.

Trong đó con người là trụ cột hạt nhân, khi giảng viên hạnh phúc mới có thể truyền tải được năng lượng tích cực. Do đó, giảng viên cần được đảm bảo thu nhập, tự do học thuật và cơ hội phát triển. Với sinh viên cần có tình bạn và mạng lưới kết nối tại trường, để lấp đầy khoảng trống xã hội, triệt tiêu sự cạnh tranh và đố kỵ.

"Thiên tài được sinh ra từ niềm vui, chỉ khi người học cảm thấy hạnh phúc, được truyền cảm hứng và được phát triển bản thân thì mới có thể sáng tạo và bứt phá", ông Nam chia sẻ.

Còn TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Đại Nam - cho rằng hạnh phúc trong giáo dục không nằm ở những giá trị "dễ chịu ngắn hạn" như học nhẹ, thi dễ, điểm cao hay né tránh áp lực.

Theo ông, đại học hạnh phúc phải làm cho 3 chủ thể cùng hạnh phúc, gồm: giảng viên, sinh viên, nhà đầu tư. Trong đó, giảng viên phải được tôn trọng, được tạo điều kiện phát triển và tìm thấy niềm vui trong nghề nghiệp. Sinh viên được trang bị đầy đủ năng lực, đảm bảo có việc làm và tự tin bước vào đời.

Với nhà đầu tư, cần được đảm bảo nhà trường phát triển bền vững, nhận được sự tin tưởng từ xã hội và tạo ra những giá trị tích cực cho đất nước.

Ông Rick Bennett, Phó hiệu trưởng Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Rick Bennett, Phó hiệu trưởng Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - cho biết tại Việt Nam, các trường đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn góp phần nuôi dưỡng những con người có năng lực, trách nhiệm và khả năng xây dựng cuộc sống bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Nếu hạnh phúc chỉ được cảm nhận như một khái niệm chung chung thì sẽ rất khó để chuyển hóa thành hành động cụ thể. Vì thế, ông Rick Bennett cho biết cần có những tiêu chí rõ ràng để chuyển hóa hạnh phúc thành những giá trị cụ thể có thể đánh giá được.

5 tiêu chí ông Rick Bennett đưa ra gồm: Chất lượng học tập và kết quả học thuật; năng lực làm việc và hành trang sự nghiệp, chất lượng giảng dạy và sự đồng hành, cơ sở vật chất, dịch vụ và môi trường học tập; uy tín, niềm tin và giá trị nhận được.

"Chúng tôi tin rằng để đáp ứng những tiêu chí vừa nêu trên, chất lượng chính là nền tảng cốt lõi kiến tạo nên con người hạnh phúc trong giáo dục", ông Rick Bennett nói.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn