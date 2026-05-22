Hội nghị quán triệt và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý nhà nước về đất đai

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra Tỉnh, Thuế tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hoàn thành việc rà soát, thống kê kết quả xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh với tổng số 4.133.877 thửa đất

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy quán triệt nội dung tại Chỉ thị số 11/CT-UBND, Kế hoạch số 290/KH-UBND

Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công An, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/4/2026, Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/4/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc rà soát, thống kê kết quả xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh với tổng số 4.133.877 thửa đất và được phân loại theo 3 nhóm: Thửa đất đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang được sử dụng và đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” là 603.070 thửa; Thửa đất đã có trong CSDL nhưng chưa “đúng - đủ - sạch - sống” là 620.252 thửa; Thửa đất chưa xây dựng CSDL là 2.910.555 thửa. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện hoàn thành việc khảo sát, rà soát, đo đạc lại, đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các khu vực còn “trắng” dữ liệu, với tổng diện tích cần tiếp tục thực hiện đo đạc trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 10.057 ha tại khu vực 32 xã cũ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh phát biểu

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận sự chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh của một số đơn vị cấp xã. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai ở cấp xã còn chậm, hiện còn 8 xã chưa thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và chưa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng CSDL đất đai tại 62 đơn vị cấp xã (thuộc 9 huyện cũ trước đây chưa được xây dựng CSDL đất đai) đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán; triển khai đồng thời việc lập thiết kế kỹ thuật – dự toán và tổ chức thực hiện việc chỉnh lý và bổ sung CSDL đất đai tại 68 đơn vị cấp xã (thuộc 12 đơn vị cấp huyện cũ trước đây đã được xây dựng CSDL đất đai khi thực hiện Dự án VILG) theo chủ trương của UBND tỉnh.

Hoàn thành các thiết kế kỹ thuật – dự toán và triển khai thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đảm bảo phủ kín dữ liệu, không để “trắng” dữ liệu. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh từ các nguồn lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch liên quan; nguồn huy động hợp pháp khác. Tổ chức giám sát, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trong đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai.

Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm sạch, đồng bộ CSDL quốc gia về đất đai với CSDL quốc gia về dân cư; tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết của dự án công nghệ thông tin theo phạm vi, thẩm quyền quy định; cung cấp các hồ sơ quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong quá thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ sơ địa chính, xây dựng CSDL quốc gia về đất đai…

UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị đo đạc để thu thập hồ sơ tài liệu, hồ sơ có liên quan đến đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL địa chính. Tổ chức đăng ký đất đai đối với các thửa đất do UBND cấp xã quản lý, sử dụng đúng theo quy định.

Đồng thời, phối hợp bổ sung, hoàn thiện dữ liệu thửa đất thuộc Nhóm 2 theo danh sách Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp (đối với các địa bàn đã có CSDL). Đối với nhóm thửa đất chưa đúng về nội dung pháp lý, chưa phù hợp với hồ sơ, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác lập thì thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo hồ sơ, tài liệu đó. Tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu để làm giàu, làm sạch CSDL đất đai; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin tài liệu, dữ liệu vào CSDL, đặc biệt trong công tác chỉnh lý và cập nhật dữ liệu trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,…

Khẩn trương rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ các trường hợp chưa đăng ký đất đai trên địa bàn quản lý, hoàn thành trước ngày 30/6/2026

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn báo cáo các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai

Thực hiện Luật Đất đai 2024 và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt ở cấp xã, phường sau khi Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đã sửa đổi theo Nghị định 49/2026/NĐ-CP), UBND cấp xã đã thực hiện 8 nhóm nội dung bao gồm: Tham gia cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Công khai thông tin, xây dựng phương án chuyển đổi nghề nghiệp và quản lý quỹ đất đã thu hồi tại nông thôn; Tổ chức thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất, bảo đảm kinh phí và giải quyết khiếu nại liên quan; Quản lý, khảo sát diễn biến đất bãi bồi ven sông, ven biển; Quản lý, rà soát ranh giới diện tích đất bàn giao từ các công ty nông, lâm nghiệp về địa phương; Tham gia xây dựng bảng giá đất; kiểm tra việc thuê/thuê lại đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; Thực hiện báo cáo theo dõi, đánh giá quản lý sử dụng đất định kỳ hàng năm trước ngày 20/01 năm sau.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kết nối đến các điểm cầu cấp xã

Trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã gồm 15 nội dung về công tác GPMB và tái định cư; 04 nội dung về giao đất, cho thuê đất, cấp GCN QSD đất và 09 nội dung quản lý khác.

Theo báo cáo, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh còn 18.329 trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCNQSD đất lần đầu. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết tối đa quyền lợi cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị trước ngày 30/6/2026, các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê và phân loại toàn bộ các trường hợp chưa đăng ký đất đai trên địa bàn quản lý. Trước ngày 31/12/2026, các xã, phường tập trung nguồn lực tổ chức đăng ký đất đai lần đầu, cấp GCNQSD đất cho tất cả các trường hợp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú Nguyễn Việt Đức nêu thực trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi đang còn cấp huyện đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để

Phó Chủ tịch UBND xã Trường Vinh Nguyễn Ngọc Phong kiến nghị về mức bồi thường, hỗ trợ khác khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại cấp xã; đồng thời, làm rõ trách nhiệm trong thời gian tới nhằm tăng cường đo đạc, lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ địa chính; chấn chỉnh và nâng cao vai trò quản lý nhà nước của cấp xã về đất đai.

Để từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào thực chất, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu, trong thời gian tới, đề nghị UBND các phường, xã bám sát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Chỉ thị về cải cách hành chính, công tác bồi thường GPMB, các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ của ngành.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các tồn tại trong lĩnh vực đất đai dẫn đến vi phạm pháp luật mà không bị xử lý kịp thời. Các địa phương phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Về công tác cải cách hành chính, phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với các vướng mắc phát sinh không thuộc thẩm quyền thì phải báo cáo, đề xuất phương án xử lý kịp thời.

Cùng với đó, kiên quyết xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm, cán bộ yếu kém về năng lực chuyên môn; rà soát để điều chuyển, thay thế cán bộ không có năng lực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan phân loại theo nhóm vướng mắc, có văn bản hướng dẫn các xã, phường về các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền. Khẩn trương hoàn thiện các quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của cấp tỉnh để tham mưu ban hành trong tháng 5/2026. Thường xuyên nắm bắt cơ sở, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời, đặc biệt các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh.

Trong chiều nay, Hội nghị sẽ cho ý kiến về các Quyết định của UBND tỉnh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ; Họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh để cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn