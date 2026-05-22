Nghệ An: Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 4 đảng viên lão thành

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. (Ảnh: PHẠM BẰNG)

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 4 đảng viên, gồm: Nguyễn Xuân Mão (sinh năm 1928), trú phường Trường Vinh; Bùi Thị Thắng (sinh năm 1928), trú xã Thiên Nhẫn; Trần Đình Niêm (sinh năm 1924), trú xã Văn Kiều; Vũ Thị Nhẫn (sinh năm 1928), trú xã Hải Châu.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trân trọng gửi tới 4 đảng viên lão thành cùng gia đình lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc nhất; chúc các đảng viên luôn vui khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng cho các đảng viên trung kiên, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến, lòng trung thành và những đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành càng có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định truyền thống vẻ vang của Đảng; đồng thời, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay, nhất là thế hệ trẻ phải tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không ngừng nuôi dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân dân